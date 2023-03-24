В курганском городе откроется новый штаб казаков

В Шадринске (Курганская область) проводится совет атаманов области и открывается казачий штаб и детский центр. Об этом URA.RU сообщил атаман сибирского казачьего войска Курганской области «Казачество России» Сергей Попов.
«Сегодня, 25 марта, в Шадринске проводится совет атаманов области, открывается казачий штаб и казачий детский центр. Приедут казаки с Екатеринбурга, а шадринскому отделу казачества вручат знамя. Для штаба и детского центра двухэтажное здание выделил один из казаков», — сообщает Попов.
На совете атаманов обсудят вопросы об усилении работы и взаимодействия с государством и силовыми структурами. За многолетнюю деятельность казакам будут вручены награды и звания.
Ранее URA.RU писало, что представители курганского казачества приняли участие в межрегиональном расширенном совете атаманов. Во время собрания было принято решение создать «Совет атаманов регионов» и единый информационный ресурс, чтобы держать в курсе новостей своих членов.
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