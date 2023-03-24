В курганском городе откроется новый штаб казаков

25 марта 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

В Шадринске откроется казачий штаб и детский центр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске (Курганская область) проводится совет атаманов области и открывается казачий штаб и детский центр. Об этом URA.RU сообщил атаман сибирского казачьего войска Курганской области «Казачество России» Сергей Попов. «Сегодня, 25 марта, в Шадринске проводится совет атаманов области, открывается казачий штаб и казачий детский центр. Приедут казаки с Екатеринбурга, а шадринскому отделу казачества вручат знамя. Для штаба и детского центра двухэтажное здание выделил один из казаков», — сообщает Попов. На совете атаманов обсудят вопросы об усилении работы и взаимодействия с государством и силовыми структурами. За многолетнюю деятельность казакам будут вручены награды и звания. Ранее URA.RU писало, что представители курганского казачества приняли участие в межрегиональном расширенном совете атаманов. Во время собрания было принято решение создать «Совет атаманов регионов» и единый информационный ресурс, чтобы держать в курсе новостей своих членов.

В Шадринске (Курганская область) проводится совет атаманов области и открывается казачий штаб и детский центр. Об этом URA.RU сообщил атаман сибирского казачьего войска Курганской области «Казачество России» Сергей Попов. «Сегодня, 25 марта, в Шадринске проводится совет атаманов области, открывается казачий штаб и казачий детский центр. Приедут казаки с Екатеринбурга, а шадринскому отделу казачества вручат знамя. Для штаба и детского центра двухэтажное здание выделил один из казаков», — сообщает Попов. На совете атаманов обсудят вопросы об усилении работы и взаимодействия с государством и силовыми структурами. За многолетнюю деятельность казакам будут вручены награды и звания. Ранее URA.RU писало, что представители курганского казачества приняли участие в межрегиональном расширенном совете атаманов. Во время собрания было принято решение создать «Совет атаманов регионов» и единый информационный ресурс, чтобы держать в курсе новостей своих членов.