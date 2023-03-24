Более 100 спортсменов приняли участие в курганском чемпионате по бодибилдингу

Соревнования проводились в 20 категориях (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане в спорткомплексе имени Вадима Горбенко завершился чемпионат по бодибилдингу. Участие приняли более 100 спортсменов из УрФО, сообщается в группе «ГТРК „КУРГАН“ | Новости» в соцсети «ВКонтакте».

«В спорткомплексе проходит Открытый кубок Курганской области по бодибилдингу. Участие принимают более 100 спортсменов из УрФО. Соревнования проводятся в 20 категориях, среди которых бодифитнес, атлантический бодибилдинг и фитнес-бикини», — сообщается в группе.

Ранее региональный чемпионат по бодибилдингу проводился 24 сентября 2022 года. В нем приняли участие около ста спортсменов. Правилами было запрещено шить одежду из материала с металлом и использовать набивки.