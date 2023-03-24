24 марта 2023

Курганцы разделись ради победы в конкурсе. Фото

Более 100 спортсменов приняли участие в курганском чемпионате по бодибилдингу
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Соревнования проводились в 20 категориях (архивное фото) Фото:

В Кургане в спорткомплексе имени Вадима Горбенко завершился чемпионат по бодибилдингу. Участие приняли более 100 спортсменов из УрФО, сообщается в группе «ГТРК „КУРГАН“ | Новости» в соцсети «ВКонтакте».

«В спорткомплексе проходит Открытый кубок Курганской области по бодибилдингу. Участие принимают более 100 спортсменов из УрФО. Соревнования проводятся в 20 категориях, среди которых бодифитнес, атлантический бодибилдинг и фитнес-бикини», — сообщается в группе.

Ранее региональный чемпионат по бодибилдингу проводился 24 сентября 2022 года. В нем приняли участие около ста спортсменов. Правилами было запрещено шить одежду из материала с металлом и использовать набивки.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов

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В Кургане в спорткомплексе имени Вадима Горбенко завершился чемпионат по бодибилдингу. Участие приняли более 100 спортсменов из УрФО, сообщается в группе «ГТРК „КУРГАН“ | Новости» в соцсети «ВКонтакте». «В спорткомплексе проходит Открытый кубок Курганской области по бодибилдингу. Участие принимают более 100 спортсменов из УрФО. Соревнования проводятся в 20 категориях, среди которых бодифитнес, атлантический бодибилдинг и фитнес-бикини», — сообщается в группе. Ранее региональный чемпионат по бодибилдингу проводился 24 сентября 2022 года. В нем приняли участие около ста спортсменов. Правилами было запрещено шить одежду из материала с металлом и использовать набивки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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