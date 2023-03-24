В Кургане в спорткомплексе имени Вадима Горбенко завершился чемпионат по бодибилдингу. Участие приняли более 100 спортсменов из УрФО, сообщается в группе «ГТРК „КУРГАН“ | Новости» в соцсети «ВКонтакте».
«В спорткомплексе проходит Открытый кубок Курганской области по бодибилдингу. Участие принимают более 100 спортсменов из УрФО. Соревнования проводятся в 20 категориях, среди которых бодифитнес, атлантический бодибилдинг и фитнес-бикини», — сообщается в группе.
Ранее региональный чемпионат по бодибилдингу проводился 24 сентября 2022 года. В нем приняли участие около ста спортсменов. Правилами было запрещено шить одежду из материала с металлом и использовать набивки.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.