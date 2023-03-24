В Тюмени медицинскую клинику с оборудованием продают по цене однушки. Фото

25 марта 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Площадь клиники составляет 190 квадратных метров Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени медицинскую клинику площадью 190 квадратных метров с лицензией и оборудованием продают за 5,5 миллионов рублей. За похожую сумму в городе можно приобрести однокомнатную квартиру. Объявление о продаже опубликовано на официальном сайте агентства недвижимости «Этажи». «Продается готовый бизнес, действующая медицинская клиника со всем оборудованием, с медицинской лицензией. Инфраструктура района развита максимально. Хороший автомобильный и пешеходный трафик. Цена — 5,5 миллионов рублей», — говорится в объявлении. За такую же сумму в Тюмени предлагается приобрести однокомнатную квартиру в районе Ново-Патрушево площадью 38 квадратных метров. «Квартира расположена на четвертом этаже. Внутри выполнен дорогой и современный ремонт из качественных материалов, инфраструктура квартала включает в себя все необходимые для комфортной жизни элементы. Цена — 5,3 миллиона рублей», — написал продавец на сайте агентства недвижимости.

В Тюмени медицинскую клинику площадью 190 квадратных метров с лицензией и оборудованием продают за 5,5 миллионов рублей. За похожую сумму в городе можно приобрести однокомнатную квартиру. Объявление о продаже опубликовано на официальном сайте агентства недвижимости «Этажи». «Продается готовый бизнес, действующая медицинская клиника со всем оборудованием, с медицинской лицензией. Инфраструктура района развита максимально. Хороший автомобильный и пешеходный трафик. Цена — 5,5 миллионов рублей», — говорится в объявлении. За такую же сумму в Тюмени предлагается приобрести однокомнатную квартиру в районе Ново-Патрушево площадью 38 квадратных метров. «Квартира расположена на четвертом этаже. Внутри выполнен дорогой и современный ремонт из качественных материалов, инфраструктура квартала включает в себя все необходимые для комфортной жизни элементы. Цена — 5,3 миллиона рублей», — написал продавец на сайте агентства недвижимости.