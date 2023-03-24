24 марта 2023
23 марта 2023

В Тюмени медицинскую клинику с оборудованием продают по цене однушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, каталка, лечение, коридор больницы, здоровье, медицина, обследование, клиника, больница, каталка больничная, коридор госпиталя
Площадь клиники составляет 190 квадратных метров Фото:

В Тюмени медицинскую клинику площадью 190 квадратных метров с лицензией и оборудованием продают за 5,5 миллионов рублей. За похожую сумму в городе можно приобрести однокомнатную квартиру. Объявление о продаже опубликовано на официальном сайте агентства недвижимости «Этажи».

«Продается готовый бизнес, действующая медицинская клиника со всем оборудованием, с медицинской лицензией. Инфраструктура района развита максимально. Хороший автомобильный и пешеходный трафик. Цена — 5,5 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

За такую же сумму в Тюмени предлагается приобрести однокомнатную квартиру в районе Ново-Патрушево площадью 38 квадратных метров. «Квартира расположена на четвертом этаже. Внутри выполнен дорогой и современный ремонт из качественных материалов, инфраструктура квартала включает в себя все необходимые для комфортной жизни элементы. Цена — 5,3 миллиона рублей», — написал продавец на сайте агентства недвижимости.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Тюмени медицинскую клинику площадью 190 квадратных метров с лицензией и оборудованием продают за 5,5 миллионов рублей. За похожую сумму в городе можно приобрести однокомнатную квартиру. Объявление о продаже опубликовано на официальном сайте агентства недвижимости «Этажи». «Продается готовый бизнес, действующая медицинская клиника со всем оборудованием, с медицинской лицензией. Инфраструктура района развита максимально. Хороший автомобильный и пешеходный трафик. Цена — 5,5 миллионов рублей», — говорится в объявлении. За такую же сумму в Тюмени предлагается приобрести однокомнатную квартиру в районе Ново-Патрушево площадью 38 квадратных метров. «Квартира расположена на четвертом этаже. Внутри выполнен дорогой и современный ремонт из качественных материалов, инфраструктура квартала включает в себя все необходимые для комфортной жизни элементы. Цена — 5,3 миллиона рублей», — написал продавец на сайте агентства недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...