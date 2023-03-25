25 марта 2023
24 марта 2023

Тюменская область стала лидером в УРФО по количеству свадеб

© Служба новостей «URA.RU»
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Казачья свадьба. Тюмень, свадьба, свадебные кольца
Каждый 20-й брак был заключен с иностранными жителям Фото:

Тюменская область в 2022 году стала лидером в Уральском Федеральном округе по количеству проведенных свадеб. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

«В Тюменской области в 2022 году сыграли чуть больше 12,6 тысяч свадеб, почти на 2 тысячи больше, чем годом ранее — 10,7 тысяч. На 1000 жителей региона пришлось 8,1 тысяч торжеств», — приведены данные Росстат.

По данным анализа, в ЯНАО на 1000 граждан было 7,7 тысячи бракосочетаний, в ХМАО-Югре — 7,5 тысяч, в Челябинской области — 7,4 тысячи, в Курганской — 6,5 тысячи. Кроме того, данная статистика выше общероссийской на 7,3 тысячи.

Ранее в URA.RU писали, что в Тюмени озвучили количество несовершеннолетних, которые вступили в брак в 2021 году. Их оказалось порядка 63 человек. За 2021 год было заключено 10 720 браков. При этом среди женихов несовершеннолетними были 0,1%, среди невест — 0,5%.

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Тюменская область в 2022 году стала лидером в Уральском Федеральном округе по количеству проведенных свадеб. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстата). «В Тюменской области в 2022 году сыграли чуть больше 12,6 тысяч свадеб, почти на 2 тысячи больше, чем годом ранее — 10,7 тысяч. На 1000 жителей региона пришлось 8,1 тысяч торжеств», — приведены данные Росстат. По данным анализа, в ЯНАО на 1000 граждан было 7,7 тысячи бракосочетаний, в ХМАО-Югре — 7,5 тысяч, в Челябинской области — 7,4 тысячи, в Курганской — 6,5 тысячи. Кроме того, данная статистика выше общероссийской на 7,3 тысячи. Ранее в URA.RU писали, что в Тюмени озвучили количество несовершеннолетних, которые вступили в брак в 2021 году. Их оказалось порядка 63 человек. За 2021 год было заключено 10 720 браков. При этом среди женихов несовершеннолетними были 0,1%, среди невест — 0,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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