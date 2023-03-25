Тюменская область стала лидером в УРФО по количеству свадеб

Тюменская область в 2022 году стала лидером в Уральском Федеральном округе по количеству проведенных свадеб. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
«В Тюменской области в 2022 году сыграли чуть больше 12,6 тысяч свадеб, почти на 2 тысячи больше, чем годом ранее — 10,7 тысяч. На 1000 жителей региона пришлось 8,1 тысяч торжеств», — приведены данные Росстат.
По данным анализа, в ЯНАО на 1000 граждан было 7,7 тысячи бракосочетаний, в ХМАО-Югре — 7,5 тысяч, в Челябинской области — 7,4 тысячи, в Курганской — 6,5 тысячи. Кроме того, данная статистика выше общероссийской на 7,3 тысячи.
Ранее в URA.RU писали, что в Тюмени озвучили количество несовершеннолетних, которые вступили в брак в 2021 году. Их оказалось порядка 63 человек. За 2021 год было заключено 10 720 браков. При этом среди женихов несовершеннолетними были 0,1%, среди невест — 0,5%.
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