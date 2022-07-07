Жениться до 18 лет чаще предпочитают девушки, нежели несовершеннолетние парни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Порядка 63 несовершеннолетних вступили в браки в Тюменской области в 2021 году. Такую статистику ко Дню семьи, любви и верности URA.RU озвучили в Тюменьстате.

«В 2021 году в Тюменской области было заключено 10 720 браков. При этом среди женихов несовершеннолетними были 0,1%, среди невест — 0,5%», — рассказали URA.RU в Тюменьстате.

Учитывая, что в брак вступают двое, то в регионе за год было 10 720 женихов и столько же невест. Таким образом, несовершеннолетними на момент женитьбы оказались порядка 10 молодых людей и около 53 девушек.

Что до взрослых брачующихся, то чаще всего под венец тюменцы идут в возрасте от 25 до 34 лет. Среди тех, кто старше, браки чаще заключали мужчины, нежели женщины (32,2% против 27,7%). А вот в период с 18-ти до 24-х лет, ЗАГС настойчивее посещали девушки (32% против 20,8% молодых женихов).

Разводов в прошлом году оказалось меньше, чем свадеб. Тюменцы решили расторгнуть 7 025 брачных союзов.