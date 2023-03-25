Курганская больница взыскала более полумиллиона рублей с подрядчика

По решению суда ответчик должен вернуть больнице 588 672 рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Больница Каргапольского муниципального округа (Курганская область) обратилась в суд с иском к подрядчику, который должен был выполнить капитальный ремонт кровли. Ответчик не выполнил работу, поэтому истец потребовал расторгнуть контракт и вернуть выплаченные деньги, сообщается на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Между истцом и ответчиком был подписан контракт на выполнение капитального ремонта кровли поликлиники. Истец выплатил аванс и позже выяснил, что подрядчик не выполнил работу. Поэтому истец решил расторгнуть контракт, ссылаясь на неосновательное обогащение. Он просит суд взыскать с подрядчика долг в размере 553 491 рубль, 10 091 рубль в качестве неустойки и 25 080 рублей за пользование чужими деньгами», — говорится в документе.

Ответчик возразил против исковых требований. Он заявил, что работы были не выполнены по причине несогласования истцом дополнительных работ, без которых ремонт был невозможен. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать в пользу больницы 588 672 рубля, в сумму которых входят основной долг, неустойка и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Ранее URA.RU писало, что курганское ООО «Медкомплект» собралось отсудить у Звериноголовской центральной районной больницы (ЦРБ) задолженность за оплату поставок в размере 835 504 рубля. Ответчик не оплатил поставку расходных материалов.