Курганские VIP поздравили сотрудников УФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области высокопоставленные лица собрались, чтобы поздравить с 80-летним юбилеем местное управление ФСИН. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Гостей приветствовал начальник управления Михаил Мачушкин. «Особую благодарность выражаю правительству Курганской области, областной думе, администрации города Кургана и бизнес-сообществу за сотрудничество и серьезный рост показателей трудоустройства осужденных», — сказал в приветственном слове к гостям начальник УФСИН.

Поздравить руководителей УФСИН собрался ряд высокопоставленных чиновников. Главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин получил из рук начальника управления памятный знак. Такие же знаки были вручены спикеру облдумы Дмитрию Фролову, замгубернатора Владимиру Архипову, мэру города Кургана Елене Ситниковой и другим гостям.

Полковник Мачушкин отметил, что развитие системы во многом зависит от сотрудничества с органами власти. Выбранные приоритеты совместной работы помогают развиваться системе. Результатом совместной работы стала возможность быстрой социализации осужденных.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские VIP поздравили с юбилеем сотрудников курганского областного военкомата. Комиссариат также отметил 80-летие с момента образования.

Известные курганцы собрались на мероприятие местного УФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские сотрудники ФСИН торжественно встретили 80-летие управления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник УФСИН Михаил Мачушкин получил благодарность из рук мэра Кургана Елены Ситниковой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спикер курганской облдумы Дмитрий Фролов поздравил ветеранов УФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митрополит Даниил и другие почетные гости получили памятные знаки из рук начальника управления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU