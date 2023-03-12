Курганские VIP съехались на юбилей областного военкомата. Фото, видео

13 марта 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

На мероприятии, в том числе, присутствовали председатель облдумы Дмитрий Фролов и военком Айрат Зарипов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 13 марта прошло мероприятие, связанное с 80-летием Военного комиссариата региона. На праздник, в том числе, приехали руководители облдумы, силовых и финансовых структур, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня у нас отмечается 80-летие Военного комиссариата Курганской области. За 80 лет проведена огромная работа по созданию системы военных комиссариатов в нашей области», — рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. Помимо него, на мероприятии присутствовали председатель областной думы Дмитрий Фролов, начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин, управляющий отделением в регионе Уральского главного управления Центрального банка РФ Евгений Немчинов. «Вами и вашими предшественниками создана эффективная система обеспечения мобилизационной готовности региона», — обратился к представителям военкомата во время поздравления Фролов. Также поздравить представителей военкомата приехал начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин (слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На мероприятие пришли и ветераны организации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители религиозных организаций тоже приехали на праздник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Празднование юбилея состоялось 13 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На мероприятии также прошло награждение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 13 марта прошло мероприятие, связанное с 80-летием Военного комиссариата региона. На праздник, в том числе, приехали руководители облдумы, силовых и финансовых структур, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня у нас отмечается 80-летие Военного комиссариата Курганской области. За 80 лет проведена огромная работа по созданию системы военных комиссариатов в нашей области», — рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. Помимо него, на мероприятии присутствовали председатель областной думы Дмитрий Фролов, начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин, управляющий отделением в регионе Уральского главного управления Центрального банка РФ Евгений Немчинов. «Вами и вашими предшественниками создана эффективная система обеспечения мобилизационной готовности региона», — обратился к представителям военкомата во время поздравления Фролов.