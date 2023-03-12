12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Курганские VIP съехались на юбилей областного военкомата. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На мероприятии, в том числе, присутствовали председатель облдумы Дмитрий Фролов и военком Айрат Зарипов Фото:

В Курганской области 13 марта прошло мероприятие, связанное с 80-летием Военного комиссариата региона. На праздник, в том числе, приехали руководители облдумы, силовых и финансовых структур, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня у нас отмечается 80-летие Военного комиссариата Курганской области. За 80 лет проведена огромная работа по созданию системы военных комиссариатов в нашей области», — рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.

Помимо него, на мероприятии присутствовали председатель областной думы Дмитрий Фролов, начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин, управляющий отделением в регионе Уральского главного управления Центрального банка РФ Евгений Немчинов. «Вами и вашими предшественниками создана эффективная система обеспечения мобилизационной готовности региона», — обратился к представителям военкомата во время поздравления Фролов.

Также поздравить представителей военкомата приехал начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин (слева)
Фото:
На мероприятие пришли и ветераны организации
Фото:
Представители религиозных организаций тоже приехали на праздник
Фото:
Празднование юбилея состоялось 13 марта
Фото:
На мероприятии также прошло награждение
Фото:

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Курганской области 13 марта прошло мероприятие, связанное с 80-летием Военного комиссариата региона. На праздник, в том числе, приехали руководители облдумы, силовых и финансовых структур, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня у нас отмечается 80-летие Военного комиссариата Курганской области. За 80 лет проведена огромная работа по созданию системы военных комиссариатов в нашей области», — рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. Помимо него, на мероприятии присутствовали председатель областной думы Дмитрий Фролов, начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин, управляющий отделением в регионе Уральского главного управления Центрального банка РФ Евгений Немчинов. «Вами и вашими предшественниками создана эффективная система обеспечения мобилизационной готовности региона», — обратился к представителям военкомата во время поздравления Фролов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...