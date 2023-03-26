26 марта 2023

Курганские чиновники рассказали о проекте, против которого настроены жители

В городе Щучье на центральной площади появится зелень
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , депутат, чиновник, руки
Щучанские власти хотят выиграть в федеральном конкурсе Фото:

В Курганской области центральную площадь города Щучье назвали сквером, потому что ее хотят частично озеленить. При этом территория сохранит свой функционал, сообщили в окружной администрации в ответ на редакционный запрос URA.RU. Ранее против идеи прервать площадь в сквер высказались местные жители.

«В случае благоустройства площадь в городе Щучье не утратит своих функциональных способностей. Ее назвали сквером, поскольку планируется локальное озеленение», — уточнили в окружной администрации. За разработкой проекта благоустройства чиновники обратились в московскую компанию, чтобы выиграть в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения».

Ранее URA.RU писало, что щучанские чиновники, несмотря на протесты земляков, решили переделать центральную площадь города Щучье в сквер. Проект благоустройства территории местные жители раскритиковали в соцсетях.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Курганской области центральную площадь города Щучье назвали сквером, потому что ее хотят частично озеленить. При этом территория сохранит свой функционал, сообщили в окружной администрации в ответ на редакционный запрос URA.RU. Ранее против идеи прервать площадь в сквер высказались местные жители. «В случае благоустройства площадь в городе Щучье не утратит своих функциональных способностей. Ее назвали сквером, поскольку планируется локальное озеленение», — уточнили в окружной администрации. За разработкой проекта благоустройства чиновники обратились в московскую компанию, чтобы выиграть в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения». Ранее URA.RU писало, что щучанские чиновники, несмотря на протесты земляков, решили переделать центральную площадь города Щучье в сквер. Проект благоустройства территории местные жители раскритиковали в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...