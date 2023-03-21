21 марта 2023

В курганском городе чиновники, несмотря на протесты, хотят переделать площадь в сквер. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сквер по улице Карла Маркса. Курган, тротуар, улица карла маркса, плитка, сквер, тротуарный камень
Щучанские власти хотят отправить на всероссийский конкурс проект благоустройства центральной площади (архивное фото) Фото:

Курганские чиновники, желая угодить губернатору Вадиму Шумкову, «причиняют людям добро», несмотря на протесты земляков. Центральную площадь города Щучье они хотят превратить в сквер, хотя идею местные жители раскритиковали в соцсетях. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям и муниципальной политике.

«Идею властей щучанцы не поддержали. На центральной площади проходят парады в честь Дня Победы, другие значимые мероприятия. При этом в городе есть другие территории, которые больше нуждаются в благоустройстве», — подчеркнули инсайдеры. Собеседники агентства уточнили, что проект благоустройства заказали у московской компании. Его местные власти собираются отправить на федеральный конкурс «Малые города России и исторические поселения». На участии муниципалитетов в подобных конкурсах и получении федерального финансирования настаивает курганский губернатор.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, а также администрацию Щучанского округа направлены редакционные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не поступили.

В курганском городе чиновники, несмотря на протесты, хотят переделать площадь в сквер
Жители города Щучья не поддержали проект благоустройства городской площади
В курганском городе чиновники, несмотря на протесты, хотят переделать площадь в сквер
Щучанцы отмечают, что в городе есть другие территории для благоустройства

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Курганские чиновники, желая угодить губернатору Вадиму Шумкову, «причиняют людям добро», несмотря на протесты земляков. Центральную площадь города Щучье они хотят превратить в сквер, хотя идею местные жители раскритиковали в соцсетях. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям и муниципальной политике. «Идею властей щучанцы не поддержали. На центральной площади проходят парады в честь Дня Победы, другие значимые мероприятия. При этом в городе есть другие территории, которые больше нуждаются в благоустройстве», — подчеркнули инсайдеры. Собеседники агентства уточнили, что проект благоустройства заказали у московской компании. Его местные власти собираются отправить на федеральный конкурс «Малые города России и исторические поселения». На участии муниципалитетов в подобных конкурсах и получении федерального финансирования настаивает курганский губернатор. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, а также администрацию Щучанского округа направлены редакционные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...