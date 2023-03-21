В курганском городе чиновники, несмотря на протесты, хотят переделать площадь в сквер

Курганские чиновники, желая угодить губернатору Вадиму Шумкову, «причиняют людям добро», несмотря на протесты земляков. Центральную площадь города Щучье они хотят превратить в сквер, хотя идею местные жители раскритиковали в соцсетях. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям и муниципальной политике.
«Идею властей щучанцы не поддержали. На центральной площади проходят парады в честь Дня Победы, другие значимые мероприятия. При этом в городе есть другие территории, которые больше нуждаются в благоустройстве», — подчеркнули инсайдеры. Собеседники агентства уточнили, что проект благоустройства заказали у московской компании. Его местные власти собираются отправить на федеральный конкурс «Малые города России и исторические поселения». На участии муниципалитетов в подобных конкурсах и получении федерального финансирования настаивает курганский губернатор.
В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, а также администрацию Щучанского округа направлены редакционные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не поступили.
Жители города Щучья не поддержали проект благоустройства городской площади
Скриншот из группы «Сообщество Щучанского муниципального округа»
Щучанцы отмечают, что в городе есть другие территории для благоустройства
Скриншот из группы «Сообщество Щучанского муниципального округа»
Курганские чиновники, желая угодить губернатору Вадиму Шумкову, «причиняют людям добро», несмотря на протесты земляков. Центральную площадь города Щучье они хотят превратить в сквер, хотя идею местные жители раскритиковали в соцсетях. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям и муниципальной политике. «Идею властей щучанцы не поддержали. На центральной площади проходят парады в честь Дня Победы, другие значимые мероприятия. При этом в городе есть другие территории, которые больше нуждаются в благоустройстве», — подчеркнули инсайдеры. Собеседники агентства уточнили, что проект благоустройства заказали у московской компании. Его местные власти собираются отправить на федеральный конкурс «Малые города России и исторические поселения». На участии муниципалитетов в подобных конкурсах и получении федерального финансирования настаивает курганский губернатор. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, а также администрацию Щучанского округа направлены редакционные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не поступили.