26 марта 2023

Тюменские школьники собрали на карманные деньги посылку для бойцов

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый центр поддержки семей мобилизованных. Дом офицеров. Пермь, своих не бросаем, посылки фронту
Ребята таким образом хотели поддержать солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тюменские 10-летние школьники на карманные деньги собрали гуманитарный груз для российских военных в зоне проведения спецоперации. Ребята пожелали бойцам вернуться поскорее домой, где их ждут с победой.

«10-летние ребята купили лекарства, пластыри, влажные салфетки, сладости. Они написали теплое письмо тем, кто сейчас защищает наше Отечество», — об сообщает МК.RU.

Ранее тюменские и ямальские бойцы подразделения «Кедр» получили именные посылки к 23 Февраля. Сбор посылок проходил во всех муниципалитетах Тюменской области.

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Тюменские 10-летние школьники на карманные деньги собрали гуманитарный груз для российских военных в зоне проведения спецоперации. Ребята пожелали бойцам вернуться поскорее домой, где их ждут с победой. «10-летние ребята купили лекарства, пластыри, влажные салфетки, сладости. Они написали теплое письмо тем, кто сейчас защищает наше Отечество», — об сообщает МК.RU. Ранее тюменские и ямальские бойцы подразделения «Кедр» получили именные посылки к 23 Февраля. Сбор посылок проходил во всех муниципалитетах Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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