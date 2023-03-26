Тюменские школьники собрали на карманные деньги посылку для бойцов

Ребята таким образом хотели поддержать солдат
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Тюменские 10-летние школьники на карманные деньги собрали гуманитарный груз для российских военных в зоне проведения спецоперации. Ребята пожелали бойцам вернуться поскорее домой, где их ждут с победой.
«10-летние ребята купили лекарства, пластыри, влажные салфетки, сладости. Они написали теплое письмо тем, кто сейчас защищает наше Отечество», — об сообщает
Ранее тюменские и ямальские бойцы подразделения «Кедр» получили именные посылки к 23 Февраля. Сбор посылок проходил во всех муниципалитетах Тюменской области.
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