Тюменские школьники собрали на карманные деньги посылку для бойцов

Ребята таким образом хотели поддержать солдат Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тюменские 10-летние школьники на карманные деньги собрали гуманитарный груз для российских военных в зоне проведения спецоперации. Ребята пожелали бойцам вернуться поскорее домой, где их ждут с победой.

«10-летние ребята купили лекарства, пластыри, влажные салфетки, сладости. Они написали теплое письмо тем, кто сейчас защищает наше Отечество», — об сообщает МК.RU .

Ранее тюменские и ямальские бойцы подразделения «Кедр» получили именные посылки к 23 Февраля. Сбор посылок проходил во всех муниципалитетах Тюменской области.