Тюменские бойцы получили именные посылки к Дню защитника Отечества. Видео

16 февраля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Посылки отправили в рамках акции «Тепло родного дома» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тюменские и ямальские бойцы подразделения «Кедр» получили именные посылки к 23 февраля. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. На канале так же размещено видео, на котором боец благодарит отправителей. «Спасибо организаторам акции „Тепло родного дома“. За оперативность, быстро доставленные посылки от наших близких. Нам очень приятно, мы вас любим и всех ценим», — говорит человек, снятый на видео. Сбор посылок проходил во всех муниципалитетах Тюменской области. В ближайшее время они будут переданы военнослужащим. Акцию «Тепло родного дома» губернатор Тюменской области Александр Моор и региональное отделение партии «Единая Россия» запустили в 2022 году. Подразделение «Кедр» сформировано из бойцов «тюменской матрешки» для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы, участвующие в спецоперации, получают из дома не только посылки. Одному из жителей области пришло известие, что он скоро станет отцом.

Тюменские и ямальские бойцы подразделения «Кедр» получили именные посылки к 23 февраля. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. На канале так же размещено видео, на котором боец благодарит отправителей. «Спасибо организаторам акции „Тепло родного дома“. За оперативность, быстро доставленные посылки от наших близких. Нам очень приятно, мы вас любим и всех ценим», — говорит человек, снятый на видео. Сбор посылок проходил во всех муниципалитетах Тюменской области. В ближайшее время они будут переданы военнослужащим. Акцию «Тепло родного дома» губернатор Тюменской области Александр Моор и региональное отделение партии «Единая Россия» запустили в 2022 году. Подразделение «Кедр» сформировано из бойцов «тюменской матрешки» для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы, участвующие в спецоперации, получают из дома не только посылки. Одному из жителей области пришло известие, что он скоро станет отцом.