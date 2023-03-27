Курганский завод строит уникальный мост в Сибири Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завод «Курганстальмост» начал строительство моста через реку Томь в Кемеровской области. Отличительной особенностью объекта будет специально сконструированный переход для животных. Об этом сообщили в группе завода в социальной сети «ВКонтакте».

«Курганстальмост начал работу над новым крупным объектом — мостом через реку Томь в Кемеровской области. Первые металлоконструкции на строительство перехода отгружены. Мост будет построен в рамках 47-километрового обхода Кемерова, на протяжении которого также планируют четыре разноуровневые развязки и уникальный переход для диких животных», — написано в посте.

Курганское предприятие изготавливает конструкции для различных объектов по всей стране и даже миру. «Курганстальмост» участвовал в строительстве стадиона «Фишт», Русского моста во Владивостоке, автодорожного моста в Лейпциге. Ранее URA.RU писало, что завод «Курганстальмост» возобновил сотрудничество с китайской компанией после введения санкций. Азиатская делегация приехала в Курган и познакомилась с работой предприятия.