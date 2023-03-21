Курганский завод возобновил работу с китайским поставщиком. Фото

22 марта 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Курганское предприятие будет закупать запчасти у поставщика из Китая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Завод «Курганстальмост» возобновил сотрудничество с китайской компанией после введения экономических санкций, из-за которых западные поставщики для предприятия стали недоступными. Об этом сообщается в группе местного завода в социальной сети «ВКонтакте». «На „Курганстальмосте“ побывали представители компании Changzhou Aikesailunte Trading. Сотрудничество началось еще в 2019 году. В 2022 году, после введения экономических санкций, „Курганстальмост“ возобновил сотрудничество с китайскими поставщиками и постепенно увеличивает номенклатуру и объем поставок», — указано в посте завода. Китайская компания Changzhou Aikesailunte Trading специализируется на продаже сварочных и режущих принадлежностей. Сотрудничество с курганским предприятием началось с разовой поставки запасных частей к линиям ЧПУ для термической резки и сверления. Тогда завод смог сэкономить около 20% на запчастях, купленных у китайского поставщика. Сейчас завод закупает у Changzhou Aikesailunte Trading серводвигатели, датчики, печатные платы. Последние ранее закупалась у компании Ficep из Италии, которая прекратила сотрудничество с курганским предприятием из-за санкций. Ранее URA.RU писало, что курганскому бизнесу предлагают сотрудничать с заводами из Беларуси. В списке организаций для сотрудничества около сотни предприятий, среди которых винодельческий завод и мясокомбинат. «Курганстальмост» возобновил сотрудничество с китайской компанией Фото: группа «Курганстальмост» в социальной сети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завод «Курганстальмост» возобновил сотрудничество с китайской компанией после введения экономических санкций, из-за которых западные поставщики для предприятия стали недоступными. Об этом сообщается в группе местного завода в социальной сети «ВКонтакте». «На „Курганстальмосте“ побывали представители компании Changzhou Aikesailunte Trading. Сотрудничество началось еще в 2019 году. В 2022 году, после введения экономических санкций, „Курганстальмост“ возобновил сотрудничество с китайскими поставщиками и постепенно увеличивает номенклатуру и объем поставок», — указано в посте завода. Китайская компания Changzhou Aikesailunte Trading специализируется на продаже сварочных и режущих принадлежностей. Сотрудничество с курганским предприятием началось с разовой поставки запасных частей к линиям ЧПУ для термической резки и сверления. Тогда завод смог сэкономить около 20% на запчастях, купленных у китайского поставщика. Сейчас завод закупает у Changzhou Aikesailunte Trading серводвигатели, датчики, печатные платы. Последние ранее закупалась у компании Ficep из Италии, которая прекратила сотрудничество с курганским предприятием из-за санкций. Ранее URA.RU писало, что курганскому бизнесу предлагают сотрудничать с заводами из Беларуси. В списке организаций для сотрудничества около сотни предприятий, среди которых винодельческий завод и мясокомбинат.