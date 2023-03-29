Курганец получит 100 тысяч за несправедливое обвинение по уголовному делу

Курганец получит выплату за арест и уголовное преследование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Куртамышского округа Курганской области получит моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей после прекращения расследования в отношении него уголовного дела. Информация появилась на сайте областного суда.

«Прекращено уголовное преследование в отношении обвиняемого по уголовному делу по п. „б“ ч. ст. 264 УК РФ… С Министерства финансов за счет средств казны РФ в пользу гражданина взыскана компенсация морального вреда в размере 100 000 рублей», — приводятся данные судебного постановления. Представители Минфина и куртамышского отдела полиции в апелляционном заседании просили отказать в выплатах истцу.

Куртамышский фермер находился под следствием после смертельного ДТП. В управляемый им трактор въехал водитель иномарки и погиб на месте аварии. Мужчину задержали и временно поместили в СИЗО. Также был арестован трактор, который был нужен фермеру для содержания скота. Мужчина после выхода из изолятора за свой счет около года поддерживал работоспособность техники и содержал ее на стоянке для экспертиз. За время ареста транспорта фермер лишился 19 животных из-за невозможности подвезти корм.

После того как уголовное преследование было прекращено, курганец получил право на реабилитацию и подал иск на возмещение морального вреда в размере 2 млн рублей. Суд частично удовлетворил требования мужчины и присудил ему компенсацию в размере 100 тысяч.

Курганский областной суд согласился с тем, что гражданину был причинен вред в связи с незаконным уголовным преследованием в течение года и пяти месяцев. Все обстоятельства дела при назначении размера ущерба были учтены. В апелляциях представителям госструктур было отказано.

Ранее URA.RU сообщало, что генпрокурор РФ добился страховой выплаты для курганской вдовы. Женщина получила 2,7 млн рублей после гибели мужа, подхватившего смертельный вирус на работе в больнице.