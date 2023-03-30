В Кургане компания, заставлявшая пенсионеров брать кредиты, набирает новых сотрудников

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Оздоровительный центр заставлял курганцев брать кредиты на свои услуги Фото:

Челябинская компания «Авицена», ранее заставлявшая курганцев брать кредиты на свои услуги, продолжает пополнять персонал. Об этом сообщается на сервисе вакансий.

«Вакансия: администратор на ресепшен. Зарплата до 27 тысяч рублей на руки. В обязанности входит: встреча новых и постоянных посетителей центра, подтверждение записей, оформление документов на оказание услуг и отчетность», — указано в описании вакансии на сайте HeadHunter. Организация преимущественное набирает сотрудников для работы в Челябинской области.

Ранее в одной из групп в социальной сети «Вконтакте» была размещена жалоба на компанию «Авицена». В посте подписчик группы сообщил о том, что граждан приглашают в центр под видом бесплатной диагностики здоровья. Затем клиентам предлагали оплатить дорогостоящее лечение или взять кредит.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Курганской области заявили, что у оздоровительного центра нет лицензии и их услуги не имеют отношения к медицине. На «Авицену» поступило около 50 жалоб, из которых 12 превратились в иски.

В Кургане набирают новых сотрудников в компанию, которая заставляла пенсионеров брать кредиты
В Кургане набирают новых сотрудников в компанию, которая заставляла пенсионеров брать кредиты
Фото:

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Челябинская компания «Авицена», ранее заставлявшая курганцев брать кредиты на свои услуги, продолжает пополнять персонал. Об этом сообщается на сервисе вакансий. «Вакансия: администратор на ресепшен. Зарплата до 27 тысяч рублей на руки. В обязанности входит: встреча новых и постоянных посетителей центра, подтверждение записей, оформление документов на оказание услуг и отчетность», — указано в описании вакансии на сайте HeadHunter. Организация преимущественное набирает сотрудников для работы в Челябинской области. Ранее в одной из групп в социальной сети «Вконтакте» была размещена жалоба на компанию «Авицена». В посте подписчик группы сообщил о том, что граждан приглашают в центр под видом бесплатной диагностики здоровья. Затем клиентам предлагали оплатить дорогостоящее лечение или взять кредит. Ранее в управлении Роспотребнадзора по Курганской области заявили, что у оздоровительного центра нет лицензии и их услуги не имеют отношения к медицине. На «Авицену» поступило около 50 жалоб, из которых 12 превратились в иски.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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