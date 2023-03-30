В Кургане компания, заставлявшая пенсионеров брать кредиты, набирает новых сотрудников

Оздоровительный центр заставлял курганцев брать кредиты на свои услуги Фото: Екатерина Сычкова

Челябинская компания «Авицена», ранее заставлявшая курганцев брать кредиты на свои услуги, продолжает пополнять персонал. Об этом сообщается на сервисе вакансий.

«Вакансия: администратор на ресепшен. Зарплата до 27 тысяч рублей на руки. В обязанности входит: встреча новых и постоянных посетителей центра, подтверждение записей, оформление документов на оказание услуг и отчетность», — указано в описании вакансии на сайте HeadHunter. Организация преимущественное набирает сотрудников для работы в Челябинской области.

Ранее в одной из групп в социальной сети «Вконтакте» была размещена жалоба на компанию «Авицена». В посте подписчик группы сообщил о том, что граждан приглашают в центр под видом бесплатной диагностики здоровья. Затем клиентам предлагали оплатить дорогостоящее лечение или взять кредит.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Курганской области заявили, что у оздоровительного центра нет лицензии и их услуги не имеют отношения к медицине. На «Авицену» поступило около 50 жалоб, из которых 12 превратились в иски.