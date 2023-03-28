Сенатор Муратов продвинул идею курганских депутатов по изменению закона

Согласно изменениям, военных, проходящих службу или лечение, избавят походов к нотариусам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сенатор Сергей Муратов продвинул идею депутатов курганской облдумы по изменению федерального закона. Теперь военным, находящимся на службе или лечении в госпиталях, не нужно будет посещать нотариусов. Об этом сообщается на сайте Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Право удостоверять доверенности граждан передадут командирам воинских частей, начальникам военно-учебных заведений и должностным лицам в медорганизациях. «Устанавливается, что, если заявление наследника о принятии наследства или об отказе от него передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника может быть засвидетельствована должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия», — сказал зампредседателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Муратов. Также должностные лица смогут удостоверять завещания граждан, которые проживают в стационарных организациях соцобслуживания.

Ранее URA.RU писало, что курганская облдума внесла в Госдуму законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс. Депутаты сообщали, что они позволят устранить проблемы с нарушением прав отдельных категорий граждан. Данная инициатива была разработана совместно с нотариусами.