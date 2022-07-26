Курганские депутаты упростят жизнь военных

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который внесли курганские депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы упростят жизнь военных, которые находятся на службе или проходят лечение в госпиталях. Законопроект о внесении изменений в норму Гражданского кодекса о способах получения наследства облдума внесла в Государственную думу. Об этом URA.RU рассказал депутат ГД Сергей Лисовский (соавтор проекта). Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

«Человеку нужно самому прийти в нотариальную контору, дать согласие на вступление в наследство или отказаться от него. Нотариус должен заверить. Порой, у граждан такой возможности нет. Например, человек может быть в госпитале или в воинской части. И не может реализовать свои гражданские права. Мы разрешаем, чтобы руководитель учреждения, где они находятся или воинской части, мог заверить данный документ вместо нотариуса», — объяснил Лисовский.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения вносят, чтобы устранить возникшую коллизию и восстановить нарушенные права отдельных категорий граждан. По данным на 27 июля, законопроект прошел первое чтение.

В пресс-службе Курганской областной думы подтвердили, что данный законопроект внесен в Государственную думу. Инициативу разрабатывали совместно с нотариусами. Получить оперативно комментарий от президента региональной Нотариальной палаты Виталия Раева URA.RU не удалось. В приемной сообщили, что он находится на совещании.

Ранее URA.RU писало, что сенатор Российской Федерации Сергей Муратов будет представлять в Государственной думе поправки в федеральный закон «Об оружии». Инициативу по ужесточению закона сотрудники регионального СУ СК РФ передали в облдуму.