Визит главы МЧС в Тюмень поспособствует Моору на губернаторских выборах

29 марта 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Москва поможет Тюменской области справиться с природными пожарами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Визит главы МЧС РФ Александра Куренкова в Тюмень, который состоялся 28 марта, расценивается региональными элитами как поддержка Москвой губернатора Александра Моора перед стартом предвыборной кампании. Об этом URA.RU сообщил источник в политической среде региона. «После визита Куренкова Тюменская область получит всю возможную помощь от федерального центра, чтобы справиться с летними пожарами. Иначе, если повторится ситуация двух последних лет, Моор рискует не набрать нужный процент на выборах губернатора осенью. А это поставит под вопрос его легитимность как избранного главы региона», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос о комментарии в МЧС России. Ответ на него ожидается. В 2021 и 2022 годах в Тюменской области бушевали сильные лесные и природные пожары. В результате тюменские власти стали объектом критики главы Рослесхоза, а местные жители массово жаловались на дым и гарь.

Визит главы МЧС РФ Александра Куренкова в Тюмень, который состоялся 28 марта, расценивается региональными элитами как поддержка Москвой губернатора Александра Моора перед стартом предвыборной кампании. Об этом URA.RU сообщил источник в политической среде региона. «После визита Куренкова Тюменская область получит всю возможную помощь от федерального центра, чтобы справиться с летними пожарами. Иначе, если повторится ситуация двух последних лет, Моор рискует не набрать нужный процент на выборах губернатора осенью. А это поставит под вопрос его легитимность как избранного главы региона», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос о комментарии в МЧС России. Ответ на него ожидается. В 2021 и 2022 годах в Тюменской области бушевали сильные лесные и природные пожары. В результате тюменские власти стали объектом критики главы Рослесхоза, а местные жители массово жаловались на дым и гарь.