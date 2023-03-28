28 марта 2023

Визит главы МЧС в Тюмень поспособствует Моору на губернаторских выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Москва поможет Тюменской области справиться с природными пожарами Фото:

Визит главы МЧС РФ Александра Куренкова в Тюмень, который состоялся 28 марта, расценивается региональными элитами как поддержка Москвой губернатора Александра Моора перед стартом предвыборной кампании. Об этом URA.RU сообщил источник в политической среде региона.

«После визита Куренкова Тюменская область получит всю возможную помощь от федерального центра, чтобы справиться с летними пожарами. Иначе, если повторится ситуация двух последних лет, Моор рискует не набрать нужный процент на выборах губернатора осенью. А это поставит под вопрос его легитимность как избранного главы региона», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос о комментарии в МЧС России. Ответ на него ожидается.

В 2021 и 2022 годах в Тюменской области бушевали сильные лесные и природные пожары. В результате тюменские власти стали объектом критики главы Рослесхоза, а местные жители массово жаловались на дым и гарь.

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Визит главы МЧС РФ Александра Куренкова в Тюмень, который состоялся 28 марта, расценивается региональными элитами как поддержка Москвой губернатора Александра Моора перед стартом предвыборной кампании. Об этом URA.RU сообщил источник в политической среде региона. «После визита Куренкова Тюменская область получит всю возможную помощь от федерального центра, чтобы справиться с летними пожарами. Иначе, если повторится ситуация двух последних лет, Моор рискует не набрать нужный процент на выборах губернатора осенью. А это поставит под вопрос его легитимность как избранного главы региона», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос о комментарии в МЧС России. Ответ на него ожидается. В 2021 и 2022 годах в Тюменской области бушевали сильные лесные и природные пожары. В результате тюменские власти стали объектом критики главы Рослесхоза, а местные жители массово жаловались на дым и гарь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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