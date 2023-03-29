Жильцам многоквартирного дома в Кургане приходится за свой счет вывозить отходы

У многоквартирного дома неисправна система водоотведения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жильцам многоквартирного дома по улице Гагарина, 40а в Кургане приходится за свой счет вывозить жидкие отходы. Они обращались в администрацию города, но никаких действий не было предпринято, сообщается в telegram-канале уполномоченного по правам человека (УПЧ) по Курганской области.

«Дом по ул. Гагарина, 40а не имеет централизованной канализации, поэтому сток жидких отходов осуществляется в яму-септик. Из-за неисправности наружной системы водоотведения подвал дома затоплен фекальными водами. МУП „Прометей“ не проводит работы по вывозу отходов и ремонту системы водоотведения, поэтому жильцам приходится делать это самостоятельно и за свой счет. Горожане регулярно обращались в администрацию города, но надлежащих мер по устранению сложившейся ситуации принято не было», — сообщается в ведомстве.

В связи с бездействием мэрии УПЧ была направлена информация о нарушении прав жильцов в адрес прокуратуры. 30 августа 2022 года надзирающий прокурор направил в суд иск к администрации Кургана с требованием включить работы по откачке канализации в перечень работ по управлению многоквартирными домами и возложить обязанность обеспечить вывоз септика, который находится на придомовой территории многоквартирных домов 38а, 40а и 42а по улице Гагарина. Курганский городской суд удовлетворил иск и решение вступило в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что жильцы дома на улице Яблочкина боятся, что здание разрушится из-за снесенного пристроя, на месте которого образовался овраг. В мэрии города объяснили, что в настоящий момент планируется выполнение работ по засыпке котлована.