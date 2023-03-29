29 марта 2023

Глава Шадринска предупредил горожан о паводке

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в городе. Курган, паводок, тобол, река
Неблагоприятный показатель для реки Исеть в Шадринске — 340 см Фото:

Глава Шадринска Курганской области Антон Мокан рассказал, что ожидаемый уровень воды в реке Исеть в период паводка составит 160 см. Информацию об этом сообщили сотрудники администрации города «ВКонтакте».

«Ожидаемый уровень воды в реке Исеть будет близок к средним многолетним значениям — 160 см, максимальный уровень воды по предварительному прогнозу — 229 см. Неблагоприятным показателем для Исети является 340 см, опасный уровень воды — 375 см. Прогноз будет скорректирован исходя из погодных условий», — рассказали на комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Также на комиссии обсуждали готовность к паводку экстренных служб, коммунальных и дорожных организаций, управляющих компаний. Сейчас ведется активная проверка технического состояния дамб и оборудования и информационная работа с населением.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске прошло заседание специальной комиссии из-за паводка, где поделились, что прогноз на этот год спокойный. При этом власти на всякий случай готовятся к иному варианту развитию событий.

Члены комиссии обсуждали на заседании готовность к паводку
Члены комиссии обсуждали на заседании готовность к паводку
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Глава Шадринска Курганской области Антон Мокан рассказал, что ожидаемый уровень воды в реке Исеть в период паводка составит 160 см. Информацию об этом сообщили сотрудники администрации города «ВКонтакте». «Ожидаемый уровень воды в реке Исеть будет близок к средним многолетним значениям — 160 см, максимальный уровень воды по предварительному прогнозу — 229 см. Неблагоприятным показателем для Исети является 340 см, опасный уровень воды — 375 см. Прогноз будет скорректирован исходя из погодных условий», — рассказали на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также на комиссии обсуждали готовность к паводку экстренных служб, коммунальных и дорожных организаций, управляющих компаний. Сейчас ведется активная проверка технического состояния дамб и оборудования и информационная работа с населением. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске прошло заседание специальной комиссии из-за паводка, где поделились, что прогноз на этот год спокойный. При этом власти на всякий случай готовятся к иному варианту развитию событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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