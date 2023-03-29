Глава Шадринска предупредил горожан о паводке

Глава Шадринска Курганской области Антон Мокан рассказал, что ожидаемый уровень воды в реке Исеть в период паводка составит 160 см. Информацию об этом сообщили сотрудники администрации города «ВКонтакте».
«Ожидаемый уровень воды в реке Исеть будет близок к средним многолетним значениям — 160 см, максимальный уровень воды по предварительному прогнозу — 229 см. Неблагоприятным показателем для Исети является 340 см, опасный уровень воды — 375 см. Прогноз будет скорректирован исходя из погодных условий», — рассказали на комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Также на комиссии обсуждали готовность к паводку экстренных служб, коммунальных и дорожных организаций, управляющих компаний. Сейчас ведется активная проверка технического состояния дамб и оборудования и информационная работа с населением.
Ранее URA.RU писало, что в Шадринске прошло заседание специальной комиссии из-за паводка, где поделились, что прогноз на этот год спокойный. При этом власти на всякий случай готовятся к иному варианту развитию событий.
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