В Курганской области помиловали фронтовика, отбывавшего срок за убийство внука

В курганском УФСИН рассказали о помиловании фронтовика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский фронтовик, отбывавший срок за убийство внука, был помилован президентом РФ. Об этом рассказала ветеран ФСИН на сайте курганского управления.

«Помню одного осужденного — пожилого мужчину, фронтовика, который убил внука. Через какое-то время осужденный был помилован Президентом РФ», — сообщила женщина, работавшая ранее в курганской ИК-2. Женщина призналась, что это был единственный случай в колонии за время ее службы с 1992 по 2010 годы.

Случай с фронтовиком был сложный из-за разрыва родственных отношений с дочерью. Мужчина случайно убил внука в темноте, когда тот залез в его дом с целью кражи.

Мать ребенка и дочь осужденного прекратила общаться с отцом после убийства. Сотрудники колонии связались с ней и долго работали над восстановлением связей. Когда фронтовика помиловали, встречать его приехала дочь.

Ранее URA.RU сообщало, что курганское управление ФСИН отметило юбилей. На торжественном мероприятии сотрудников и ветеранов системы поздравили высокопоставленные чиновники.