Бывший рекламщик из Кургана продает землю в виртуальной реальности

Уроженец Кургана пообещал создать метавселенную Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганский экс-менеджер по рекламе занимается продажей земли в виртуальной реальности. Об этом сообщается в telegram-канале «Курган | Срочно и Точно».

«Бывший менеджер по рекламе продает землю в метавселенных. Иван два года назад уехал из Кургана. <…> Он занялся первым в России ILO (Initial Land Offering) — «Первичным размещением (виртуальной) земли», — указано в посте канала.

Уехав из Кургана, бывший рекламщик сделал карьеру в корпорации «ВКонтакте». Сейчас мужчина занимает руководящую должность в одном из департаментов связи, которая отвечает за монетизацию. Как передает telegram-канал, Иван и его соратники пообещали, что запустят свою метавселенную, в которой будет доступно больше сотни виртуальных участков земли. «Уже сегодня цена на такую „землю“ в самых популярных метавселенных измеряется в миллионах долларов», — передают администраторы канала.

URA.RU писало ранее, что на иностранных студентах протестировали новую экскурсию в Кургане. Учащимся из Афганистана, Вьетнама, Ливана, Нигерии и Сальвадора показали историю региона с помощью виртуальных стендов и VR-конструкций.