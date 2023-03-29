Депутаты Тюменской облдумы устроили перепалку из-за запрета вейпов

30 марта 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Депутат Иван Вершинин выступил за полный запрет вейпов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин раскритиковал своего коллегу-единоросса Романа Чуйко за рейд последнего по магазинам, где продают вейпы. Несогласие либерал-демократ высказал в своем telegram-канеле. Чуйко вместе с ОНФ провел рейд по торговым точкам, уличив продавцов в незаконной продаже вейпов рядом со школой, и отчитался об этом СМИ. «Не девочек молоденьких — продавщиц надо пугать, а разбираться с производителями этой отравы! А всякими полумерами типа закрытых витрин вопрос явно не решить. Рейдами такими тоже. Только полный запрет отравы», — высказался в отношении инициативы своего коллеги по облдуме Вершинин. Ранее проработать закон о запрете вейпов в России поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фракция ЛДПР в федеральном парламенте уже подготовила соответствующий законопроект. Роспотребнадзор отреагировал и поддержал эту инициативу.

Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин раскритиковал своего коллегу-единоросса Романа Чуйко за рейд последнего по магазинам, где продают вейпы. Несогласие либерал-демократ высказал в своем telegram-канеле. Чуйко вместе с ОНФ провел рейд по торговым точкам, уличив продавцов в незаконной продаже вейпов рядом со школой, и отчитался об этом СМИ. «Не девочек молоденьких — продавщиц надо пугать, а разбираться с производителями этой отравы! А всякими полумерами типа закрытых витрин вопрос явно не решить. Рейдами такими тоже. Только полный запрет отравы», — высказался в отношении инициативы своего коллеги по облдуме Вершинин. Ранее проработать закон о запрете вейпов в России поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фракция ЛДПР в федеральном парламенте уже подготовила соответствующий законопроект. Роспотребнадзор отреагировал и поддержал эту инициативу.