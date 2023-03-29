29 марта 2023

Депутаты Тюменской облдумы устроили перепалку из-за запрета вейпов

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Вершинин Иван. Тюмень, вершинин иван
Депутат Иван Вершинин выступил за полный запрет вейпов Фото:

Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин раскритиковал своего коллегу-единоросса Романа Чуйко за рейд последнего по магазинам, где продают вейпы. Несогласие либерал-демократ высказал в своем telegram-канеле.

Чуйко вместе с ОНФ провел рейд по торговым точкам, уличив продавцов в незаконной продаже вейпов рядом со школой, и отчитался об этом СМИ. «Не девочек молоденьких — продавщиц надо пугать, а разбираться с производителями этой отравы! А всякими полумерами типа закрытых витрин вопрос явно не решить. Рейдами такими тоже. Только полный запрет отравы», — высказался в отношении инициативы своего коллеги по облдуме Вершинин.

Ранее проработать закон о запрете вейпов в России поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фракция ЛДПР в федеральном парламенте уже подготовила соответствующий законопроект. Роспотребнадзор отреагировал и поддержал эту инициативу.

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Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин раскритиковал своего коллегу-единоросса Романа Чуйко за рейд последнего по магазинам, где продают вейпы. Несогласие либерал-демократ высказал в своем telegram-канеле. Чуйко вместе с ОНФ провел рейд по торговым точкам, уличив продавцов в незаконной продаже вейпов рядом со школой, и отчитался об этом СМИ. «Не девочек молоденьких — продавщиц надо пугать, а разбираться с производителями этой отравы! А всякими полумерами типа закрытых витрин вопрос явно не решить. Рейдами такими тоже. Только полный запрет отравы», — высказался в отношении инициативы своего коллеги по облдуме Вершинин. Ранее проработать закон о запрете вейпов в России поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фракция ЛДПР в федеральном парламенте уже подготовила соответствующий законопроект. Роспотребнадзор отреагировал и поддержал эту инициативу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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