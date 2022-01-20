Депутаты Госдумы хотят полностью запретить вейпы в России

ЛДПР предлагает тотальный запрет электронных сигарет в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Госдуме подготовили законопроект о полном запрете продажи электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей. Поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» намерена внести ЛДПР, сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

«Курение вейпов негативно влияет на здоровье в целом, а в пандемию это особенно опасно — и риск тяжелого течения болезни при инфекции выше, и поражение легких сильнее. Вносим в Госдуму законопроект ЛДПР, направленный на запрет продажи вейпов на всей территории России», — написал Нилов в своем telegram-канале.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2020 году в России продали электронных сигарет на 47 млрд рублей, а объем их нелегального оборота в рунете составил 6,5 млн рублей. По прогнозам авторов поправок, к 2023 году продажи вейпов могут увеличиться в пять раз. Они подчеркивают, что полный запрет на продажу электронных сигарет уже существует в Индии, Сингапуре, Австралии, Норвегии и ряде других стран. Ранее сообщалось, что за последние два года в России количество вейп-шопов выросло в два раза. В декабре 2021 года их было 5,2 тыс. В 2020 году таких магазинов насчитывалось 3,1 тыс., а в конце 2019 года — 2,6 тыс.

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