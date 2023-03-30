Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушении прав матери с двум детьми в Кургане

Жительница Кургана лично написала Александру Бастрыкину Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования после обращения о нарушении жилищных прав жительницы Кургана и ее маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКРФ по Курганской области Богдану Францишко предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела в связи с обращением о нарушении жилищных прав жительницы Кургана. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — написано в ведомственном telegram-канале.

По словам женщины, она с двумя малолетними детьми проживает в непригодном для этого здании по улице Гагарина. В доме разрушаются стены, балконы и лестницы, неисправна электропроводка. Его признали аварийным лишь в 2017 году. Со слов пострадавшей, здание не попало в региональную программу переселения граждан из аварийного жилфонда на 2019—2025 годы из-за того, что ответственные лица не приняли своевременных мер. Жильцам на время капремонта было предоставлено жилье из маневренного фонда. Но жительница Кургана настаивает, что на протяжении более двух месяцев никакие работы в аварийном доме не проводятся, и неоднократные обращения в различные инстанции результата не дают.

Ранее Бастрыкин требовал разобраться с нарушением прав курганских детей-сирот. Дом для них был сдан в эксплуатацию около четырех лет назад. По словам жильцов, в нем невозможно существовать из-за отсутствия отопления, света, а также сломанных дверей.