ПФР хочет наказать казачество в Курганской области финансовыми санкциями

Дело рассматривалось в суде 27 марта Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Отделение Пенсионного фонда России по Курганской области планирует взыскать штраф с кетовской казачьей организации. По мнению ПФР, общественная организация должна заплатить за не предоставленные вовремя данные, указано на сайте Арбитражного суда.

«Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области обратилось в суд с заявлением о взыскании с хуторского казачьего общества „Кетовское казачество“ финансовых санкций в сумме 1 500 рублей. <…> За непредставление в установленный срок сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М за ноябрь 2019 года», — говорится в материалах дела.

Заявителю предписано в срок по 18 апреля предоставить «доказательства направления в адрес „Кетовского казачества“ уведомления об устранении ошибок». А ответчику по делу — составить письменный «мотивированный отзыв на заявление с указанием возражений относительно предъявленных требований».

Ранее сообщалось, что региональное отделение ПФР удерживало 28% пенсии жителя Шадринского округа по требованию судебных приставов. В итоге у пенсионера осталась сумма меньше прожиточного минимума, об этом URA.RU писало в конце декабря 2022 года.