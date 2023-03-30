Курганские VIP и силовики явились в суд по приглашению председателя

Курганские чиновники и силовики поздравили облсуд с юбилеем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском областном суде прошло мероприятие, на которое председатель Андрей Роот пригласил высокопоставленных чиновников и руководителей силовых ведомств. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с торжества в областном суде.

«Поздравляю ветеранов и работников суда с 80-летием», — сообщил в приветственном слове председатель облсуда.

Поздравить судейский корпус пришли исполняющий обязанности замгубернатора Наталья Кирилова, спикер облдумы Дмитрий Фролов, руководители силовых ведомств. Кирилова передала работникам юстиции слова благодарности от губернатора Вадима Шумкова. «Желаю вам благополучия, процветания, стойкости духа и успехов в нелегком труде», — зачитала чиновница слова главы региона.

Роот рассказал собравшимся, что в областном суде работают 44 судьи и 93 работника аппарата. В течение года они рассматривают около 10 тысяч дел. Председатель пожелал профессиональных успехов коллегам.

Ранее URA.RU сообщало, что свое 80-летие отметило курганское УФСИН. Поздравить работников пенициарной системы пришли замгубернатора Владимир Архипов и председатель областной думы Дмитрий Фролов.

Высокопоставленные чиновники и силовики пришли на юбилей Курганского областного суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

От имени курганского губернатора Шумкова судей поздравила Наталья Кирилова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель облдумы Дмитрий Фролов посетил торжество в областном суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Курганской области Андрей Назаров и глава УФСБ региона Исмаил Раджабов перед началом торжества в облсуде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU