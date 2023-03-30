30 марта 2023

Курганские VIP и силовики явились в суд по приглашению председателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное мероприятие в областном суде. Курган
Курганские чиновники и силовики поздравили облсуд с юбилеем Фото:

В Курганском областном суде прошло мероприятие, на которое председатель Андрей Роот пригласил высокопоставленных чиновников и руководителей силовых ведомств. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с торжества в областном суде.

«Поздравляю ветеранов и работников суда с 80-летием», — сообщил в приветственном слове председатель облсуда.

Поздравить судейский корпус пришли исполняющий обязанности замгубернатора Наталья Кирилова, спикер облдумы Дмитрий Фролов, руководители силовых ведомств. Кирилова передала работникам юстиции слова благодарности от губернатора Вадима Шумкова. «Желаю вам благополучия, процветания, стойкости духа и успехов в нелегком труде», — зачитала чиновница слова главы региона.

Роот рассказал собравшимся, что в областном суде работают 44 судьи и 93 работника аппарата. В течение года они рассматривают около 10 тысяч дел. Председатель пожелал профессиональных успехов коллегам.

Ранее URA.RU сообщало, что свое 80-летие отметило курганское УФСИН. Поздравить работников пенициарной системы пришли замгубернатора Владимир Архипов и председатель областной думы Дмитрий Фролов.

Торжественное мероприятие в областном суде. Курган
Высокопоставленные чиновники и силовики пришли на юбилей Курганского областного суда
Фото:
Торжественное мероприятие в областном суде. Курган
От имени курганского губернатора Шумкова судей поздравила Наталья Кирилова
Фото:
Торжественное мероприятие в областном суде. Курган
Председатель облдумы Дмитрий Фролов посетил торжество в областном суде
Фото:
Торжественное мероприятие в областном суде. Курган
Прокурор Курганской области Андрей Назаров и глава УФСБ региона Исмаил Раджабов перед началом торжества в облсуде
Фото:
Торжественное мероприятие в областном суде. Курган
Работников Курганского облсуда поздравили с юбилеем на торжественном мероприятии
Фото:

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В Курганском областном суде прошло мероприятие, на которое председатель Андрей Роот пригласил высокопоставленных чиновников и руководителей силовых ведомств. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с торжества в областном суде. «Поздравляю ветеранов и работников суда с 80-летием», — сообщил в приветственном слове председатель облсуда. Поздравить судейский корпус пришли исполняющий обязанности замгубернатора Наталья Кирилова, спикер облдумы Дмитрий Фролов, руководители силовых ведомств. Кирилова передала работникам юстиции слова благодарности от губернатора Вадима Шумкова. «Желаю вам благополучия, процветания, стойкости духа и успехов в нелегком труде», — зачитала чиновница слова главы региона. Роот рассказал собравшимся, что в областном суде работают 44 судьи и 93 работника аппарата. В течение года они рассматривают около 10 тысяч дел. Председатель пожелал профессиональных успехов коллегам. Ранее URA.RU сообщало, что свое 80-летие отметило курганское УФСИН. Поздравить работников пенициарной системы пришли замгубернатора Владимир Архипов и председатель областной думы Дмитрий Фролов.
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