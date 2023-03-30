Директору курганского предприятия грозит до 10 лет колонии за махинации с поставками

Мужчина поставлял нефтегазовым компания неподходящие задвижки Фото: Илья Московец © URA.RU

Директору курганского предприятия грозит срок за поставку нефтедобывающим организациям РФ комплектующих ненадлежащего качества. Уголовное дело по факту мошенничества в ближайшее время будет направлено в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительные заключения по уголовному делу в отношении директора одного из предприятий города Кургана, поставившего в адрес нефтедобывающих организаций комплектующие ненадлежащего качества. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления может быть назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, обвиняемый поставлял предприятиям России металлические задвижки для трубопроводов, которые не соответствовали требованиям контрактов и технологическим условиям эксплуатации. Общий ущерб в результате его действий превысил 19 миллионов рублей. Похищенные деньги мужчина легализовал через свою организацию.

Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен заявил о давлении на бизнес из-за контракта с «Роснефтью». Мужчина рассказал, что занимается производством оборудования для нефтегазового сектора. По его словам, силовики возбудили дело после того, как он выиграл крупный контракт. Бизнесмен утверждал, что его компания готова была заменить продукцию, которая не устроила заказчика.