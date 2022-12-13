Курганский бизнесмен заявил о давлении на бизнес из-за контракта

Обыски прошли после того, как он выиграл закупку у «Роснефти»

14 декабря 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

У курганского бизнесмена прошли обыски после того, как его компания выиграла крупную закупку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На бизнесмена из Кургана, который занимается производством оборудования для нефтегазового сектора, силовики возбудили дело после того, как его предприятие выиграло крупную закупку у компании «Роснефть». Предприниматель уверен, что стал жертвой обстоятельств. Ранее аналогичные закупки всегда выигрывал крупный курганский завод. Об этом URA.RU рассказал сам бизнесмен на условиях анонимности. «На меня возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставке продукции компании „Роснефть“. Причем продукция была отгружена в Нефтеюганск, часть оплачена. А часть якобы не соответствует требованиям техзадания. Моя компания была готова заменить продукцию, если эта по какой-то причине не устраивает заказчика. Это гражданско-правовые отношения, спор по которым решают суды. Причем тут мошенничество?» — говорит бизнесмен. Часть задвижек, поставленных компанией курганского бизнесмена, была установлена (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Он уточнил, что после получения претензий, его компания вместе с представителем «Роснефти» провела экспертизу задвижек. По характеристикам металл оказался более высокого качества, чем требовалось (30 ГЛ вместо 20 ГЛ). Однако заказчик никак не отреагировал. При этом разослал партнерам информацию, что якобы курганская организация не надежный поставщик. По данным предпринимателя, ранее аналогичные контракты всегда выигрывал один из крупных курганских заводов. А после того, как организация бизнесмена победила, начались проблемы. Силовики провели обыски в компании, арестовали часть имущества. Бизнесмен акцентирует, что на тот момент он был учредителем, который лишь недавно купил организацию. При это у компании был другой директор, который обычно несет всю ответственность за работу компании. Но к нему и силовиков не было претензий. «Дело еще выглядит подозрительно, потому что сотрудники этого завода давали потом комментарии, что якобы наша продукция некачественная и сфальсифицированная. Хотя никакого отношения к делу они не имеют. Сейчас этот завод снова выигрывает аукционы, при этом цена у них на аналогичную продукцию в два раза выше», — пояснил бизнесмен. В компании «Роснефть» URA.RU не стали комментировать информацию. В пресс-службе УМВД России по Курганской области подтвердили, что в отношении предпринимателя расследуют уголовное дело. «В производстве следователя организованной деятельности Следственного управления УМВД России по Курганской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении учредителя указанной в запросе организации по факту мошеннических действий при поставке запорно­регулирующей арматуры, не отвечающей требованиям заключенных договоров и техническим характеристикам к поставляемой продукции», — указано в ответе. В полиции также добавили, что расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На бизнесмена из Кургана, который занимается производством оборудования для нефтегазового сектора, силовики возбудили дело после того, как его предприятие выиграло крупную закупку у компании «Роснефть». Предприниматель уверен, что стал жертвой обстоятельств. Ранее аналогичные закупки всегда выигрывал крупный курганский завод. Об этом URA.RU рассказал сам бизнесмен на условиях анонимности. «На меня возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставке продукции компании „Роснефть“. Причем продукция была отгружена в Нефтеюганск, часть оплачена. А часть якобы не соответствует требованиям техзадания. Моя компания была готова заменить продукцию, если эта по какой-то причине не устраивает заказчика. Это гражданско-правовые отношения, спор по которым решают суды. Причем тут мошенничество?» — говорит бизнесмен. Он уточнил, что после получения претензий, его компания вместе с представителем «Роснефти» провела экспертизу задвижек. По характеристикам металл оказался более высокого качества, чем требовалось (30 ГЛ вместо 20 ГЛ). Однако заказчик никак не отреагировал. При этом разослал партнерам информацию, что якобы курганская организация не надежный поставщик. По данным предпринимателя, ранее аналогичные контракты всегда выигрывал один из крупных курганских заводов. А после того, как организация бизнесмена победила, начались проблемы. Силовики провели обыски в компании, арестовали часть имущества. Бизнесмен акцентирует, что на тот момент он был учредителем, который лишь недавно купил организацию. При это у компании был другой директор, который обычно несет всю ответственность за работу компании. Но к нему и силовиков не было претензий. В компании «Роснефть» URA.RU не стали комментировать информацию. В пресс-службе УМВД России по Курганской области подтвердили, что в отношении предпринимателя расследуют уголовное дело. «В производстве следователя организованной деятельности Следственного управления УМВД России по Курганской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении учредителя указанной в запросе организации по факту мошеннических действий при поставке запорно­регулирующей арматуры, не отвечающей требованиям заключенных договоров и техническим характеристикам к поставляемой продукции», — указано в ответе. В полиции также добавили, что расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.