Тюменская и Омская области обменяются опытом в туризме

Ранее регионы договорились о сотрудничестве Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тобольск (Тюменская область) прибыла делегация из Омской области, которая поможет региону в развитии туристической сферы. Как рассказала директор департамента культуры и туризма администрации Тобольска Анастасия Ионина, информационный тур нацелен на улучшение взаимного потока посетителей из регионов.

«Мы обсуждаем различные нюансы сферы гостеприимства. Туроператоры смотрят на город глазами гостя, четко знают, что необходимо. Мы получаем обратную связь. В рамках инфотура проводятся встречи туроператоров, они обмениваются контактами, мыслями, идеями, составляют совместные туристические маршруты», — передают слова Иониной в Информационном центре правительства Тюменской области.

Представители Тюмени подписали договор о сотрудничестве с Омской областью 16 марта, когда принимали участие в туристической выставке. Подобный документ был оформлен и с ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что подход Тюменской области к развитию туризма признали лучшим в России. Регион стал первым в соответствующей номинации премии Russian Travel Award.