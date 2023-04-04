Курганский завод получил иск на 169 млн и требование об аресте имущества

В курганский суд поступил иск к местному заводу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское предприятие «Молоко Зауралья» выступает ответчиком в арбитраже по делу о взыскании доли в предприятии в сумме 169,6 млн рублей. Иск подала бывшая супруга владельца компании Сергея Данилова, которая также потребовала ареста имущества и оборудования молокозавода, говорится в материалах Курганского арбитражного суда.

«Данилова Н. обратилась в арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ООО «Молоко Зауралья» о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества <…> в размере 169 609 219 руб. 50 коп. <…> в рамках дела поступило ходатайство истца о принятии обеспечительных мер, просит: наложить арест на недвижимое имущество, <…> на оборудование, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью «Молоко Зауралья», — приводятся подробности иска в судебной системе.

В суде истец заявила, что ограничения нужны, поскольку руководство завод пытается уменьшить долю принадлежащего ему имущества за счет переоформления и переуступок. Суд принял иск к рассмотрению, однако отказал в аресте имущества. «Удовлетворению не подлежит, поскольку заявитель аргументировано и документально не обосновал, что непринятие заявленных им обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по делу», — говорится в обосновании отказа по ходатайству.

Редакция URA.RU обратилась к представителям завода за комментариями. На предприятии пояснили, что «группа курганцев предпринимает многочисленные действия рейдерского характера в отношении молокозавода. Соответствующие заявления в отношении их действий поданы в следственные органы».

Ранее URA.RU сообщало, что владелец курганского молокозавода получил иск от бывшей супруги на 127 млн рублей. Также другой владелец завода потребовал запретить менять директора компании в реестре юрлиц.