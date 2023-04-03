Тюменка из ревности напала на мужа с молотком

04 апреля 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Женщине грозит до двух лет лишения свободы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница Тюмени ударила мужа по голове молотком, так как ему слишком часто звонили с незнакомых номеров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В медучреждение поступил 44-летний мужчина с травмой головы. Полицейские задержали его 43-летнюю супругу. Она призналась, что распивала с мужем спиртное, и предъявила претензию, что на его телефон часто стали приходить звонки с неизвестных номеров. На почве ревности женщина ударила потерпевшего молотком», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УМВД. В отношении тюменки возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени двое мужчин до смерти избили своего знакомого на почве ревности. Потерпевший приставал к их подруге.

Жительница Тюмени ударила мужа по голове молотком, так как ему слишком часто звонили с незнакомых номеров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В медучреждение поступил 44-летний мужчина с травмой головы. Полицейские задержали его 43-летнюю супругу. Она призналась, что распивала с мужем спиртное, и предъявила претензию, что на его телефон часто стали приходить звонки с неизвестных номеров. На почве ревности женщина ударила потерпевшего молотком», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УМВД. В отношении тюменки возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени двое мужчин до смерти избили своего знакомого на почве ревности. Потерпевший приставал к их подруге.