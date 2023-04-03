03 апреля 2023

Тюменка из ревности напала на мужа с молотком

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, колючая проволока, тюрьма, ИК, забор, охраняемый объект
Женщине грозит до двух лет лишения свободы Фото:

Жительница Тюмени ударила мужа по голове молотком, так как ему слишком часто звонили с незнакомых номеров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В медучреждение поступил 44-летний мужчина с травмой головы. Полицейские задержали его 43-летнюю супругу. Она призналась, что распивала с мужем спиртное, и предъявила претензию, что на его телефон часто стали приходить звонки с неизвестных номеров. На почве ревности женщина ударила потерпевшего молотком», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении тюменки возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Как ранее писало URA.RU, в Тюмени двое мужчин до смерти избили своего знакомого на почве ревности. Потерпевший приставал к их подруге.

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Жительница Тюмени ударила мужа по голове молотком, так как ему слишком часто звонили с незнакомых номеров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В медучреждение поступил 44-летний мужчина с травмой головы. Полицейские задержали его 43-летнюю супругу. Она призналась, что распивала с мужем спиртное, и предъявила претензию, что на его телефон часто стали приходить звонки с неизвестных номеров. На почве ревности женщина ударила потерпевшего молотком», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УМВД. В отношении тюменки возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени двое мужчин до смерти избили своего знакомого на почве ревности. Потерпевший приставал к их подруге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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