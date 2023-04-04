04 апреля 2023

В Тюмени почтили память Владимира Жириновского. Фото

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Перед годовщиной смерти Владимира Жириновского в Тюмени появились баннеры с благодарностью Фото:

В Тюмени появились баннеры, посвященные памяти Владимира Жириновского. На них изображен сам основатель либерально-демократической партии России, а так же написано «Владимир Вольфович, спасибо за правду», сообщил в своем telegram-канале депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин.

«На улицах Тюмени загорелись экраны, посвященные памяти Владимира Жириновского. 6 апреля будет ровно год, как из жизни ушел великий политик, основатель политической партии ЛДПР и истинный патриот России Владимир Жириновский», — сообщил Вершинин в telegram-канале.

Известно, что экраны появились в нескольких районах Тюмени за несколько дней до годовщины смерти Жириновского. «Депутатский корпус и актив партии благодарят Тюменцев за теплые отзывы и истории личных встреч с Владимиром Вольфовичем Жириновским», — добавил Вершинин в своем сообщении.

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В Тюмени появились баннеры, посвященные памяти Владимира Жириновского. На них изображен сам основатель либерально-демократической партии России, а так же написано «Владимир Вольфович, спасибо за правду», сообщил в своем telegram-канале депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин. «На улицах Тюмени загорелись экраны, посвященные памяти Владимира Жириновского. 6 апреля будет ровно год, как из жизни ушел великий политик, основатель политической партии ЛДПР и истинный патриот России Владимир Жириновский», — сообщил Вершинин в telegram-канале. Известно, что экраны появились в нескольких районах Тюмени за несколько дней до годовщины смерти Жириновского. «Депутатский корпус и актив партии благодарят Тюменцев за теплые отзывы и истории личных встреч с Владимиром Вольфовичем Жириновским», — добавил Вершинин в своем сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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