Перед годовщиной смерти Владимира Жириновского в Тюмени появились баннеры с благодарностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени появились баннеры, посвященные памяти Владимира Жириновского. На них изображен сам основатель либерально-демократической партии России, а так же написано «Владимир Вольфович, спасибо за правду», сообщил в своем telegram-канале депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин.

«На улицах Тюмени загорелись экраны, посвященные памяти Владимира Жириновского. 6 апреля будет ровно год, как из жизни ушел великий политик, основатель политической партии ЛДПР и истинный патриот России Владимир Жириновский», — сообщил Вершинин в telegram-канале.

Известно, что экраны появились в нескольких районах Тюмени за несколько дней до годовщины смерти Жириновского. «Депутатский корпус и актив партии благодарят Тюменцев за теплые отзывы и истории личных встреч с Владимиром Вольфовичем Жириновским», — добавил Вершинин в своем сообщении.