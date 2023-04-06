Курганцам предлагают купить самые дешевые квартиры в городе. Фото

07 апреля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Самые дешевые квартиры находятся в отдаленных микрорайонах Кургана (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане за 450 тысяч рублей продают однокомнатную квартиру. Эта квартира является самой дешевой из выставленных на продажу в Кургане на сайтах объявлений, на момент написания новости. Помимо этого за ту же цену в Кургане горожанам предлагают купить помещение, которое называют квартирой. «Продам однокомнатную квартиру в четырехквартирнике по ул. Котовского. Ремонт, газовое отопление (газовая форсунка встроенная в печь). Удобства и вода на улице. Есть септик, возможно провести воду в квартиру и сделать канализацию», — указано в объявлении, размещенном на сайте Avito. Автор объявления отметил, что квартира находится в хорошем состоянии. Площадь квартиры составляет 17,7 квадратных метра. За такую же сумму в микрорайоне Черемухово продают помещение, площадью 84 квадратных метра. Автор объявления, размещенного на том же сайте, назвал «квартирой-студией» помещение в жилом одноэтажном кирпичном доме с потолками, высотой четыре метра. Он отметил, что в помещении нужно прибить пол с потолком, оштукатурить стены, установить санузел, батареи и подключиться к электроснабжению. При этом коммуникации к дому подведены. Ранее стало известно, что самые дешевые квартиры в Курганской области стоят 100 тысяч рублей. Покупателям предлагали двухкомнатные квартиры в Каргапольском и Юргамышском муниципальных округах. Помещение на ул. Котовского находится в четырехквартирном доме Скрин: сайт Avito Помещение, площадью 84 кв. м, требует полного ремонта Скрин: сайт Avito Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане за 450 тысяч рублей продают однокомнатную квартиру. Эта квартира является самой дешевой из выставленных на продажу в Кургане на сайтах объявлений, на момент написания новости. Помимо этого за ту же цену в Кургане горожанам предлагают купить помещение, которое называют квартирой. «Продам однокомнатную квартиру в четырехквартирнике по ул. Котовского. Ремонт, газовое отопление (газовая форсунка встроенная в печь). Удобства и вода на улице. Есть септик, возможно провести воду в квартиру и сделать канализацию», — указано в объявлении, размещенном на сайте Avito. Автор объявления отметил, что квартира находится в хорошем состоянии. Площадь квартиры составляет 17,7 квадратных метра. За такую же сумму в микрорайоне Черемухово продают помещение, площадью 84 квадратных метра. Автор объявления, размещенного на том же сайте, назвал «квартирой-студией» помещение в жилом одноэтажном кирпичном доме с потолками, высотой четыре метра. Он отметил, что в помещении нужно прибить пол с потолком, оштукатурить стены, установить санузел, батареи и подключиться к электроснабжению. При этом коммуникации к дому подведены. Ранее стало известно, что самые дешевые квартиры в Курганской области стоят 100 тысяч рублей. Покупателям предлагали двухкомнатные квартиры в Каргапольском и Юргамышском муниципальных округах.