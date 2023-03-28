ОАЭ помогут Тюмени закрепиться на Востоке в обмен на технологии

Тюменский бизнес готов предложить восточным партнерам собственные разработки в нефтесервисе и строительстве Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменские предприниматели готовятся к поездке в Дубай, чтобы обсудить возможность локализации в странах Восточного мира в обмен на местные технологии в строительстве и добыче нефти. Об этом URA.RU рассказал представитель бизнес-сообщества Тюменской области.

«В первой половине апреля отправимся в Эмираты, там сейчас крупнейший в мире международный бизнес-хаб. Это реальный шанс решить множество вопросов по логистике, размещению нашего бизнеса на Востоке, некоторые административные и юридические трудности обсудить. Естественно, от нас там будут ждать того, в чем мы сильны — нефтесервис, добыча ископаемых, строительство», — сообщил URA.RU источник.

О бизнес-миссии в ОАЭ объявила торгово-промышленная палата Тюменской области. На данный момент список возможных участников поездки не оглашается. Однако известно, что это будут компании, работающие в ключевых для Арабских Эмиратов сферах. По мнению предпринимателей, налаживание контакта с этой страной поможет тюменцам укрепить свои позиции на рынках многих стран Восточного мира.

Ранее URA.RU рассказало о других странах, которые интересуют тюменских экспортеров и импортеров. Больше всего интересны тюменцам Иран, Индия и Китай.