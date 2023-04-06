В Брянской области пресекли диверсию, ВСУ убивают своих: главное к вечеру 6 апреля

ВСУ держат оборону в Бахмуте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожают своих солдат, отказывающихся идти в бой. Украинские диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 апреля.
- ВСУ с помощью артиллерии ликвидируют своих бойцов для пресечения попыток сдаться и оставить позиции. Как сообщает Минобороны РФ, накануне под Авдеевкой украинское командование открыло огонь по 14 своим сослуживцам. Об этой же ситуации рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
- УФСБ Брянской области предотвратила попытку более 15 украинских диверсантов проникнуть на российскую территорию. Злоумышленникам было нанесено огневое поражение, сообщили в Минобороны. Уточняется что среди российских военнослужащих потерь нет, передает Пятый канал.
- Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию о том, что ВСУ покидают Бахмут (Артемовск). По его словам, украинская армия организовала оборону внутри города. Однако советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Бахмут почти находится «в руках» Вооруженных сил России (ВС РФ).
- Первыми сигналами контрнаступления украинской армии будут массированные удары и прорывы минных заграждений. Однако российские войска будут готовы отразить атаку неприятеля, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с URA.RU.
- США позволяют украинской армии наносить удары по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям. По словам координатора Белого дома Джона Кирби, Вашингтон дает ВСУ возможность проводить боевые действия в регионах с целью захвата территорий.
- Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что координация и курирование ВСУ осуществляется иностранными военными. По его словам, украинские бойцы обязаны выполнять приказы своих западных командиров.
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