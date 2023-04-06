В Брянской области пресекли диверсию, ВСУ убивают своих: главное к вечеру 6 апреля

06 апреля 2023 в 22:29 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожают своих солдат, отказывающихся идти в бой. Украинские диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 апреля.