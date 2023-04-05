Белый дом: США разрешили Украине наносить удары по новым регионам РФ

06 апреля 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

США разрешили Украине наносить удары по Донбассу, считает Кирби Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по новым регионам России: Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской области. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. США продолжают давать ВСУ возможность проводить военные действия на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает слова Джона Кирби РИА Новости. При этом он добавил, что в Вашингтоне не подталкивает Украину к ударам за пределами своей территории. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президент РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе СВО в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России.

США позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по новым регионам России: Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской области. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. США продолжают давать ВСУ возможность проводить военные действия на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает слова Джона Кирби РИА Новости. При этом он добавил, что в Вашингтоне не подталкивает Украину к ударам за пределами своей территории. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президент РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе СВО в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России.