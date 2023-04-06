Пригожин: ВСУ не уходят из Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не уходят из Бахмута (Артемовска). Они по-прежнему держат оборону внутри города. Об этом заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба. Глава ЧВК также отметил, что когда ВСУ уйдут из Бахмута, бойцы «Вагнера» «выдворят всех до последнего».
Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) подтвердили, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в центральной части Бахмута, пишет MK.RU. Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой допустил уход ВСУ из города. По его словам, в случае потери личного состава, а также окружения российской армией территории города, будут приняты «правильные решения», передает Pravda.Ru.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не уходят из Бахмута (Артемовска). Они по-прежнему держат оборону внутри города. Об этом заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. «Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба. Глава ЧВК также отметил, что когда ВСУ уйдут из Бахмута, бойцы «Вагнера» «выдворят всех до последнего». Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) подтвердили, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в центральной части Бахмута, пишет MK.RU. Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой допустил уход ВСУ из города. По его словам, в случае потери личного состава, а также окружения российской армией территории города, будут приняты «правильные решения», передает Pravda.Ru.