Пригожин: ВСУ не уходят из Артемовска

06 апреля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

ВСУ продолжают держать оборону в Бахмуте, сказал Евгений Пригожин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не уходят из Бахмута (Артемовска). Они по-прежнему держат оборону внутри города. Об этом заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. «Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба . Глава ЧВК также отметил, что когда ВСУ уйдут из Бахмута, бойцы «Вагнера» «выдворят всех до последнего». Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) подтвердили, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в центральной части Бахмута, пишет MK.RU . Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой допустил уход ВСУ из города. По его словам, в случае потери личного состава, а также окружения российской армией территории города, будут приняты « правильные решения », передает Pravda.Ru.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не уходят из Бахмута (Артемовска). Они по-прежнему держат оборону внутри города. Об этом заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. «Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба. Глава ЧВК также отметил, что когда ВСУ уйдут из Бахмута, бойцы «Вагнера» «выдворят всех до последнего». Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) подтвердили, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в центральной части Бахмута, пишет MK.RU. Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой допустил уход ВСУ из города. По его словам, в случае потери личного состава, а также окружения российской армией территории города, будут приняты «правильные решения», передает Pravda.Ru.