Рогов рассказал, кто курирует украинские войска на запорожском фронте

Рогов: силы ВСУ в Запорожской области курируются иностранными военными
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
Солдаты ВСУ беспрекословно выполняют команды иностранных командиров, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Координация и курирование группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области осуществляется напрямую иностранными военными. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Иностранные военные напрямую осуществляют курирование различных подразделений ВСУ в Запорожской области», — приводит слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что иностранные военные отвечают за координацию украинских группировок и скорость выполнения приказов военнослужащими. Солдаты ВСУ в обязательном порядке должны выполнять указания иностранных командиров, заключил Рогов.

Ранее в МИД России заявили, что против британских кураторов украинской армии введены санкции. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что при удержании Бахмута (Артемовска) в рядах ВСУ возникают внутренние противоречия между политическими руководителями Украины и их западными кураторами, передают «Дни.ру». Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прямо заявил, что США позволяют украинским войскам наносить удары по новым субъектам РФ, сообщает Nation News.

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Координация и курирование группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области осуществляется напрямую иностранными военными. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Иностранные военные напрямую осуществляют курирование различных подразделений ВСУ в Запорожской области», — приводит слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что иностранные военные отвечают за координацию украинских группировок и скорость выполнения приказов военнослужащими. Солдаты ВСУ в обязательном порядке должны выполнять указания иностранных командиров, заключил Рогов. Ранее в МИД России заявили, что против британских кураторов украинской армии введены санкции. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что при удержании Бахмута (Артемовска) в рядах ВСУ возникают внутренние противоречия между политическими руководителями Украины и их западными кураторами, передают «Дни.ру». Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прямо заявил, что США позволяют украинским войскам наносить удары по новым субъектам РФ, сообщает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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