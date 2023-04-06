Рогов рассказал, кто курирует украинские войска на запорожском фронте Рогов: силы ВСУ в Запорожской области курируются иностранными военными 06 апреля 2023 в 10:22 Размер текста - 17 + Солдаты ВСУ беспрекословно выполняют команды иностранных командиров, заявил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Координация и курирование группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области осуществляется напрямую иностранными военными. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Иностранные военные напрямую осуществляют курирование различных подразделений ВСУ в Запорожской области», — приводит слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что иностранные военные отвечают за координацию украинских группировок и скорость выполнения приказов военнослужащими. Солдаты ВСУ в обязательном порядке должны выполнять указания иностранных командиров, заключил Рогов. Ранее в МИД России заявили, что против британских кураторов украинской армии введены санкции. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что при удержании Бахмута (Артемовска) в рядах ВСУ возникают внутренние противоречия между политическими руководителями Украины и их западными кураторами, передают «Дни.ру». Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прямо заявил, что США позволяют украинским войскам наносить удары по новым субъектам РФ, сообщает Nation News. Координация и курирование группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области осуществляется напрямую иностранными военными. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Иностранные военные напрямую осуществляют курирование различных подразделений ВСУ в Запорожской области», — приводит слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что иностранные военные отвечают за координацию украинских группировок и скорость выполнения приказов военнослужащими. Солдаты ВСУ в обязательном порядке должны выполнять указания иностранных командиров, заключил Рогов. Ранее в МИД России заявили, что против британских кураторов украинской армии введены санкции. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что при удержании Бахмута (Артемовска) в рядах ВСУ возникают внутренние противоречия между политическими руководителями Украины и их западными кураторами, передают «Дни.ру». Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прямо заявил, что США позволяют украинским войскам наносить удары по новым субъектам РФ, сообщает Nation News. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям