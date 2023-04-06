Советник Пушилина сообщил о продвижении ВС РФ в Артемовске

06 апреля 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

ВС РФ успешно продвигаются в Бахмуте, сказал Ян Гагин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Почти весь Бахмут (Артемовск) находится «в руках» российских военных. Вооруженные силы России (ВС РФ) уже взяли под контроль промышленную зону АЗОМа, а также станцию «Бахмут-1». Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Практически весь город в руках наших военных. Самое главное, что промзона АЗОМа уже достаточно давно освобождена нашими силами — это был последний тяжелый рубеж. После чего была занята и станция „Бахмут-1“. После этого противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи», — сказал Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Кроме того, потери украинской армии в городе он оценил в 15 — 20 бойцов. Ранее Пушилин заявил, что вскоре Бахмут попадет в фактическое окружение ВС РФ. По его словам, некоторые дороги, ведущие в город, уже взяты под контроль российской армии.

Почти весь Бахмут (Артемовск) находится «в руках» российских военных. Вооруженные силы России (ВС РФ) уже взяли под контроль промышленную зону АЗОМа, а также станцию «Бахмут-1». Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Практически весь город в руках наших военных. Самое главное, что промзона АЗОМа уже достаточно давно освобождена нашими силами — это был последний тяжелый рубеж. После чего была занята и станция „Бахмут-1“. После этого противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи», — сказал Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Кроме того, потери украинской армии в городе он оценил в 15 — 20 бойцов. Ранее Пушилин заявил, что вскоре Бахмут попадет в фактическое окружение ВС РФ. По его словам, некоторые дороги, ведущие в город, уже взяты под контроль российской армии.