Советник Пушилина сообщил о продвижении ВС РФ в Артемовске

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, мобилизация, мобилизованные, подготовка мобилизованных, сбойка
ВС РФ успешно продвигаются в Бахмуте, сказал Ян Гагин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Почти весь Бахмут (Артемовск) находится «в руках» российских военных. Вооруженные силы России (ВС РФ) уже взяли под контроль промышленную зону АЗОМа, а также станцию «Бахмут-1». Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Практически весь город в руках наших военных. Самое главное, что промзона АЗОМа уже достаточно давно освобождена нашими силами — это был последний тяжелый рубеж. После чего была занята и станция „Бахмут-1“. После этого противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи», — сказал Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Кроме того, потери украинской армии в городе он оценил в 15 — 20 бойцов.

Ранее Пушилин заявил, что вскоре Бахмут попадет в фактическое окружение ВС РФ. По его словам, некоторые дороги, ведущие в город, уже взяты под контроль российской армии.

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Почти весь Бахмут (Артемовск) находится «в руках» российских военных. Вооруженные силы России (ВС РФ) уже взяли под контроль промышленную зону АЗОМа, а также станцию «Бахмут-1». Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Практически весь город в руках наших военных. Самое главное, что промзона АЗОМа уже достаточно давно освобождена нашими силами — это был последний тяжелый рубеж. После чего была занята и станция „Бахмут-1“. После этого противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи», — сказал Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Кроме того, потери украинской армии в городе он оценил в 15 — 20 бойцов. Ранее Пушилин заявил, что вскоре Бахмут попадет в фактическое окружение ВС РФ. По его словам, некоторые дороги, ведущие в город, уже взяты под контроль российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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