Курганцы получают письма с приглашением вступить в ЧВК «Вагнер» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Курганской области обнаружили в своих почтовых ящиках приглашения вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в группе представительства компании в регионе.

«Жителям Курганской области пришли приглашения вступить в ЧВК „Вагнер“. Они сообщили, что обнаружили в своих почтовых ящиках аккуратно упакованные письма от Героя РФ Андрея Трошева», — говорится в группе «ЧВК „Вагнер“ Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». При этом в посте не уточняется, являются ли письма подлинными.

В письме указано, что в состав ЧВК «Вагнер» набираются добровольцы от 21 до 60 лет. Из ключевых условий значится зарплата от 240 тысяч рублей, военная подготовка квалифицированных инструкторов, страховка жизни и здоровья, а также современное снаряжение и вооружение.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ЧВК «Вагнер», чтобы выяснить являются ли данные письма официальными или нет. На момент публикации ответ от компании не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане открылся центр набора бойцов в ЧВК «Вагнер». Он расположился в одном из спорткомплексов города. Для вступления в ряды вагнеровцев новобранцам необходимо будет пройти тесты на физическую подготовку. До этого сообщалось, что в ЧВК набирает военных для службы в зоне спецоперации на Украине. В Курганской области искали травматологов, хирургов и медсестер на зарплату в 300 тысяч рублей.

Курганцы начали получать письма с приглашением вступить в ЧВК «Вагнер» Фото: группа «ЧВК „Вагнер“ Курганская область» в соцсети «ВКонтакте»