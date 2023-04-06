06 апреля 2023

Курганцам в почтовые ящики пришли письма от ЧВК «Вагнер». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Курганцы получают письма с приглашением вступить в ЧВК «Вагнер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Курганской области обнаружили в своих почтовых ящиках приглашения вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в группе представительства компании в регионе.

«Жителям Курганской области пришли приглашения вступить в ЧВК „Вагнер“. Они сообщили, что обнаружили в своих почтовых ящиках аккуратно упакованные письма от Героя РФ Андрея Трошева», — говорится в группе «ЧВК „Вагнер“ Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». При этом в посте не уточняется, являются ли письма подлинными.

В письме указано, что в состав ЧВК «Вагнер» набираются добровольцы от 21 до 60 лет. Из ключевых условий значится зарплата от 240 тысяч рублей, военная подготовка квалифицированных инструкторов, страховка жизни и здоровья, а также современное снаряжение и вооружение.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ЧВК «Вагнер», чтобы выяснить являются ли данные письма официальными или нет. На момент публикации ответ от компании не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане открылся центр набора бойцов в ЧВК «Вагнер». Он расположился в одном из спорткомплексов города. Для вступления в ряды вагнеровцев новобранцам необходимо будет пройти тесты на физическую подготовку. До этого сообщалось, что в ЧВК набирает военных для службы в зоне спецоперации на Украине. В Курганской области искали травматологов, хирургов и медсестер на зарплату в 300 тысяч рублей.

Курганцы начали получать письма с приглашением вступить в ЧВК «Вагнер»
Курганцы начали получать письма с приглашением вступить в ЧВК «Вагнер»
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Жители Курганской области обнаружили в своих почтовых ящиках приглашения вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в группе представительства компании в регионе. «Жителям Курганской области пришли приглашения вступить в ЧВК „Вагнер“. Они сообщили, что обнаружили в своих почтовых ящиках аккуратно упакованные письма от Героя РФ Андрея Трошева», — говорится в группе «ЧВК „Вагнер“ Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». При этом в посте не уточняется, являются ли письма подлинными. В письме указано, что в состав ЧВК «Вагнер» набираются добровольцы от 21 до 60 лет. Из ключевых условий значится зарплата от 240 тысяч рублей, военная подготовка квалифицированных инструкторов, страховка жизни и здоровья, а также современное снаряжение и вооружение. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ЧВК «Вагнер», чтобы выяснить являются ли данные письма официальными или нет. На момент публикации ответ от компании не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Кургане открылся центр набора бойцов в ЧВК «Вагнер». Он расположился в одном из спорткомплексов города. Для вступления в ряды вагнеровцев новобранцам необходимо будет пройти тесты на физическую подготовку. До этого сообщалось, что в ЧВК набирает военных для службы в зоне спецоперации на Украине. В Курганской области искали травматологов, хирургов и медсестер на зарплату в 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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