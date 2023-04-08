08 апреля 2023
07 апреля 2023

В Тюменской области эвакуировали жильцов из горящего дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Из горящего здания были спасены четыре человека Фото:

В Ишиме из горящего многоквартирного дома на Октябрьской площади эвакуировали 25 жильцов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области. Здание загорелось 8 апреля в десятом часу вечера.

«Источник возгорания находился в квартире на пятом этаже здания. Приехавшие к горящему дому пожарные вывели из зоны действия опасных факторов 21 человека, из горящего помещения были спасены четыре человека. Площадь распространения пожара составила 15 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время пожара работали 16 спасателей и пять единиц специальной техники. Предварительная причина происшествия: короткое замыкание электропроводки.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Ишиме из горящего многоквартирного дома на Октябрьской площади эвакуировали 25 жильцов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области. Здание загорелось 8 апреля в десятом часу вечера. «Источник возгорания находился в квартире на пятом этаже здания. Приехавшие к горящему дому пожарные вывели из зоны действия опасных факторов 21 человека, из горящего помещения были спасены четыре человека. Площадь распространения пожара составила 15 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе ведомства. Во время пожара работали 16 спасателей и пять единиц специальной техники. Предварительная причина происшествия: короткое замыкание электропроводки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...