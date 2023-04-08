В Тюменской области эвакуировали жильцов из горящего дома. Фото

09 апреля 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

Из горящего здания были спасены четыре человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ишиме из горящего многоквартирного дома на Октябрьской площади эвакуировали 25 жильцов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области. Здание загорелось 8 апреля в десятом часу вечера. «Источник возгорания находился в квартире на пятом этаже здания. Приехавшие к горящему дому пожарные вывели из зоны действия опасных факторов 21 человека, из горящего помещения были спасены четыре человека. Площадь распространения пожара составила 15 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе ведомства. Во время пожара работали 16 спасателей и пять единиц специальной техники. Предварительная причина происшествия: короткое замыкание электропроводки.

В Ишиме из горящего многоквартирного дома на Октябрьской площади эвакуировали 25 жильцов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области. Здание загорелось 8 апреля в десятом часу вечера. «Источник возгорания находился в квартире на пятом этаже здания. Приехавшие к горящему дому пожарные вывели из зоны действия опасных факторов 21 человека, из горящего помещения были спасены четыре человека. Площадь распространения пожара составила 15 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе ведомства. Во время пожара работали 16 спасателей и пять единиц специальной техники. Предварительная причина происшествия: короткое замыкание электропроводки.