Тюменского водителя школьного автобуса наказали за угрозы детям

Водитель школьного автобуса грозил, что высадит детей, если они не перестанут шуметь Фото: Илья Московец © URA.RU

Водителю школьного автобуса МАОУ Винзилинской СОШ им. Ковальчука п. Винзили (Тюменская область) объявлено дисциплинарное взыскание за угрозы детям. Об этом URA.RU сообщили в администрации образовательного учреждения. Ранее агентство писало о том, что водитель указанного автобуса в грубой форме угрожал высадить школьников.

«Проведена служебная проверка по данному инциденту, приняты соответствующие меры: водителю и сопровождающему детей педагогу объявлено дисциплинарное взыскание. Администрация школы не одобряет поведение водителя школьного автобуса и считает недопустимым такой тон общения. Проведен внеплановый инструктаж с другими водителями школы о недопустимости грубого обращения с детьми. К тому же проведен внеплановый инструктаж с сопровождающими педагогами на тему «Обязанность сопровождающих детей лиц», — сообщили в администрации образовательного учреждения в ответ на запрос URA.RU.

Там добавили, что ученикам школы напомнили о правилах поведения в школьном автобусе. Детям, в частности, указали на то, что громкий звук от мобильных телефонов во время поездки отвлекает водителя и снижает концентрацию его внимания.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменском районе водитель школьного автобуса хотел высадить детей, потому что они мешали ему шумом от мобильных телефонов. Видеозапись инцидента была опубликована в социальных сетях.