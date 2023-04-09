Жители Курганской области стали больше зарабатывать

Средняя зарплата в Курганской области превысила 40 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области вырос показатель средней номинальной зарплаты. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Курганской области за январь 2023 года составила 41 725 рублей. Это выше уровня января 2022 года», — указано на сайте Свердловскстата. Наибольший показатель среднего дохода у курганцев пришелся на декабрь 2022 года. Тогда сотрудники местных организаций в среднем получали около 57 000 рублей.

Зарплата выросла и у работников организаций, не относящихся к малому предпринимательству и организациям, в которых работает не более 15 человек. Средняя оплата труда в этой категории достигла 45 368 рублей. Это на 20% выше, чем в январе 2022 года.

Самыми высокооплачиваемыми сферами в январе стали добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспортировка, финансирование и работа с информацией. Их уровень дохода оказался выше среднего. Наименее оплачиваемыми Свердловскстат назвал сферы административных услуг (в среднем 26 500 рублей), сельского хозяйства (28 800 рублей), а также гостиниц и заведения общественного аппетита (28 000 рублей).

Ранее URA.RU писало, что в Кургане выросли зарплаты у врачей и учителей. Но этот показатель остается ниже среднего уровня доходов в регионе.