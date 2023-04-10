10 апреля 2023

В мэрии курганского округа прошли обыски

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., бумаги, документы
Силовики провели обыски в администрации курганского округа Фото:

В администрации Звериноголовского округа сотрудники силовых структур провели обыски. Информацию URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам.

«В администрации Звериноголовского округа силовики изымают документы», — сообщили источники.

Интерес силовиков может быть связан с недавно построенным культурно-оздоровительным центром в селе Звериноголовское. «Ищут подтверждения нарушений, допущенных при возведении центра», — говорят собеседники агентства.

Редакция направила запрос в администрацию округа с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не был получен. В силовых ведомствах комментарии получить не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Звериноголовское пожаловались на новое здание культурного центра. Жители считают здание небезопасным.

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В администрации Звериноголовского округа сотрудники силовых структур провели обыски. Информацию URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам. «В администрации Звериноголовского округа силовики изымают документы», — сообщили источники. Интерес силовиков может быть связан с недавно построенным культурно-оздоровительным центром в селе Звериноголовское. «Ищут подтверждения нарушений, допущенных при возведении центра», — говорят собеседники агентства. Редакция направила запрос в администрацию округа с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не был получен. В силовых ведомствах комментарии получить не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Звериноголовское пожаловались на новое здание культурного центра. Жители считают здание небезопасным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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