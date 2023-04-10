В мэрии курганского округа прошли обыски

Силовики провели обыски в администрации курганского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Звериноголовского округа сотрудники силовых структур провели обыски. Информацию URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам.

«В администрации Звериноголовского округа силовики изымают документы», — сообщили источники.

Интерес силовиков может быть связан с недавно построенным культурно-оздоровительным центром в селе Звериноголовское. «Ищут подтверждения нарушений, допущенных при возведении центра», — говорят собеседники агентства.

Редакция направила запрос в администрацию округа с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не был получен. В силовых ведомствах комментарии получить не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Звериноголовское пожаловались на новое здание культурного центра. Жители считают здание небезопасным.