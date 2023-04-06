Курганцы боятся водить детей в новый центр из-за трещин в здании. Видео

07 апреля 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Культурно-оздоровительный центр в Звериноголовском округе покрывается трещинами (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На стенах нового культурно-оздоровительного центра (КОЦ) в селе Звериноголовское Курганской области образовались трещины, на месте которых установили маячки. Родители боятся водить детей на занятия и мероприятия в КОЦ, рассказал URA.RU депутат местной думы Владимир Кочеулов. «КОЦ еще официально не открыли, но уже видны многочисленные недочеты. На здании образовались трещины, которые идут со второго этажа на первый и заметны с внешней стороны. В помещениях трещины были замазаны и на их месте установлены маяки. Внутри здания на потолке дыра, в нескольких местах были протечки. Люк канализационного колодца рядом с КОЦ, изготовленный из пластика, уже поврежден. Многие родители боятся водить детей в музыкальную школу, на кружки и мероприятия в КОЦ», — рассказал Кочеулов. По словам депутата, во время строительства центра сменилось несколько подрядчиков. Здание вопреки особенностям грунта было построено не на сваях, а в 2019 и 2020 году на объекте от сильного ветра в некоторых местах осыпалась кирпичная кладка. Кочеулов отмечает, что задавал вопрос руководству округа об актах приемки здания и введения его в эксплуатацию, чиновники ответили, что документы готовятся. URA.RU направило запрос в администрацию Звериноголовского округа с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что КОЦ в селе Звериноголовское на 300 мест строится с участием федерального финансирования. Планировалось, что здание будет введено в эксплуатацию в 2020 году, но к этому времени объект не был готов. Инсайдеры считают, что из-за срыва сдачи КОЦ в разное время уволились двое руководителей района — Михаил Шейгец и Олег Курочкин. В феврале 2023 года местные бюджетники вместо строителей засыпали грунтом подвальное (цокольное) помещение строящегося центра. Власти округа пояснили агентству, что бюджетники приходили в КОЦ на субботник, при этом официальной даты открытия центра не назвали. По данным местных жителей в здание уже перевели детскую музыкальную школу, на апрель в КОЦ запланировано несколько мероприятий, в том числе выступление цирка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На стенах нового культурно-оздоровительного центра (КОЦ) в селе Звериноголовское Курганской области образовались трещины, на месте которых установили маячки. Родители боятся водить детей на занятия и мероприятия в КОЦ, рассказал URA.RU депутат местной думы Владимир Кочеулов. «КОЦ еще официально не открыли, но уже видны многочисленные недочеты. На здании образовались трещины, которые идут со второго этажа на первый и заметны с внешней стороны. В помещениях трещины были замазаны и на их месте установлены маяки. Внутри здания на потолке дыра, в нескольких местах были протечки. Люк канализационного колодца рядом с КОЦ, изготовленный из пластика, уже поврежден. Многие родители боятся водить детей в музыкальную школу, на кружки и мероприятия в КОЦ», — рассказал Кочеулов. По словам депутата, во время строительства центра сменилось несколько подрядчиков. Здание вопреки особенностям грунта было построено не на сваях, а в 2019 и 2020 году на объекте от сильного ветра в некоторых местах осыпалась кирпичная кладка. Кочеулов отмечает, что задавал вопрос руководству округа об актах приемки здания и введения его в эксплуатацию, чиновники ответили, что документы готовятся. URA.RU направило запрос в администрацию Звериноголовского округа с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что КОЦ в селе Звериноголовское на 300 мест строится с участием федерального финансирования. Планировалось, что здание будет введено в эксплуатацию в 2020 году, но к этому времени объект не был готов. Инсайдеры считают, что из-за срыва сдачи КОЦ в разное время уволились двое руководителей района — Михаил Шейгец и Олег Курочкин. В феврале 2023 года местные бюджетники вместо строителей засыпали грунтом подвальное (цокольное) помещение строящегося центра. Власти округа пояснили агентству, что бюджетники приходили в КОЦ на субботник, при этом официальной даты открытия центра не назвали. По данным местных жителей в здание уже перевели детскую музыкальную школу, на апрель в КОЦ запланировано несколько мероприятий, в том числе выступление цирка.