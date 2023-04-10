10 апреля 2023

«Первый канал» показал, на что курганские чиновники потратили федеральные деньги. Видео

Сельский дом культуры в Курганской области попал на федеральное ТВ
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый канал. Курган , телевизор, телевидение, первый канал, телепередача
В эфире Первого канала показали отремонтированный Дом культуры из Курганской области Фото:

В программе «Доброе утро» на «Первом канале» показали, как выглядит дом культуры в селе Шатрово Курганской области, который отремонтировали за счет федеральных средств. Об этом сообщается в официальной группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«Об отремонтированном Шатровском доме культуры рассказали в сюжете программы „Доброе утро“ на „Первом“ канале. В прошлом году регионом были привлечены средства в рамках нацпроекта „Культура“, инициированного президентом Владимиром Путиным, и проведен ремонт», — говорится в посте. Здание дома культуры простояло без ремонта 40 лет.

В сюжете федерального канала говорится, что в обновленном ДК уложена новая кафельная плитка, подведена новая система водоснабжения и канализации. Благодаря новому оборудованию в доме культуры появилась гончарная мастерская и мастерская лозоплетения.

Ранее URA.RU писало, что курганец выступил на шоу Малахова на «Первом канале». Артист Максим Табаков принял участие в передаче «Привет, Андрей!», где исполнил песню украинского певца.

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В программе «Доброе утро» на «Первом канале» показали, как выглядит дом культуры в селе Шатрово Курганской области, который отремонтировали за счет федеральных средств. Об этом сообщается в официальной группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». «Об отремонтированном Шатровском доме культуры рассказали в сюжете программы „Доброе утро“ на „Первом“ канале. В прошлом году регионом были привлечены средства в рамках нацпроекта „Культура“, инициированного президентом Владимиром Путиным, и проведен ремонт», — говорится в посте. Здание дома культуры простояло без ремонта 40 лет. В сюжете федерального канала говорится, что в обновленном ДК уложена новая кафельная плитка, подведена новая система водоснабжения и канализации. Благодаря новому оборудованию в доме культуры появилась гончарная мастерская и мастерская лозоплетения. Ранее URA.RU писало, что курганец выступил на шоу Малахова на «Первом канале». Артист Максим Табаков принял участие в передаче «Привет, Андрей!», где исполнил песню украинского певца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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