Сельский дом культуры в Курганской области попал на федеральное ТВ

В эфире Первого канала показали отремонтированный Дом культуры из Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В программе «Доброе утро» на «Первом канале» показали, как выглядит дом культуры в селе Шатрово Курганской области, который отремонтировали за счет федеральных средств. Об этом сообщается в официальной группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«Об отремонтированном Шатровском доме культуры рассказали в сюжете программы „Доброе утро“ на „Первом“ канале. В прошлом году регионом были привлечены средства в рамках нацпроекта „Культура“, инициированного президентом Владимиром Путиным, и проведен ремонт», — говорится в посте. Здание дома культуры простояло без ремонта 40 лет.

В сюжете федерального канала говорится, что в обновленном ДК уложена новая кафельная плитка, подведена новая система водоснабжения и канализации. Благодаря новому оборудованию в доме культуры появилась гончарная мастерская и мастерская лозоплетения.

Ранее URA.RU писало, что курганец выступил на шоу Малахова на «Первом канале». Артист Максим Табаков принял участие в передаче «Привет, Андрей!», где исполнил песню украинского певца.