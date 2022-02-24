Депутат Госдумы Ильтяков назвал минусы персональных санкций

Депутат Александр Ильтяков считает, что санкции могут повлиять на его научную деятельность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков считает, что персональные санкции отрицательно скажутся только на его саморазвитии. Об этом он рассказал URA.RU.

«Творческий потенциал, его не остановишь. Я и сегодня занимаюсь научной деятельностью. Я продолжаю читать книги, лекции. Бываю в Курганской сельскохозяйственной академии, Курганском государственном университете. Общаюсь с детьми. Когда я не вижу новых форм развития, да, я читаю книги, смотрю различные каналы. Но один раз увидеть или 100 раз услышать — разные вещи», — объяснил Ильтяков.

Ильтяков является кандидатом технических наук. Он вспомнил, как ездил в Италию. Там депутат увидел для себя новые формы развития в техническом плане и наметил точки будущего развития. По его словам, важно взглянуть на себя со стороны, так как можно не заметить многих вещей, варясь в собственном соку, но сейчас первое сделать сложно из-за санкций. Другой депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский отказался обсуждать с URA.RU тему персональных санкций.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР. Признавшие независимость республик депутаты Госдумы попали под санкции. Утром 24 февраля началась военная операция РФ на Украине.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам