Депутат ГД Ильтяков прокомментировал попадание в санкционный список Зеленского

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков рассказал, как относится к тому, что попал в санкционный список, подготовленный президентом Украины Владимиром Зеленским. Своим мнением он поделился с корреспондентом URA.RU.
«Владимир Зеленский в прошлом кто? Человек — юморист. Любит смеяться, любит шутить. Мне, в целом, ни холодно, ни жарко», — сообщил Ильтяков.
Президент Украины Зеленский ввел санкции против нескольких курганских политиков. Кроме Александра Ильтякова в документе также значатся сенаторы Сергей Муратов и Елена Перминова. Ранее URA.RU сообщало, что Муратов, представляющий в Совете Федерации Курганскую область, прокомментировал попадание в украинский санкционный список, назвав при этом Зеленского «клоуном».
Спецоперацию на территории Украины началась 24 февраля. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Действия российских военных направлены на демилитаризацию и денацификацию территории и спасение мирных граждан, которые в течении много лет подвергались геноциду и обстрелу со стороны ВСУ.
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Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков рассказал, как относится к тому, что попал в санкционный список, подготовленный президентом Украины Владимиром Зеленским. Своим мнением он поделился с корреспондентом URA.RU. «Владимир Зеленский в прошлом кто? Человек — юморист. Любит смеяться, любит шутить. Мне, в целом, ни холодно, ни жарко», — сообщил Ильтяков. Президент Украины Зеленский ввел санкции против нескольких курганских политиков. Кроме Александра Ильтякова в документе также значатся сенаторы Сергей Муратов и Елена Перминова. Ранее URA.RU сообщало, что Муратов, представляющий в Совете Федерации Курганскую область, прокомментировал попадание в украинский санкционный список, назвав при этом Зеленского «клоуном». Спецоперацию на территории Украины началась 24 февраля. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Действия российских военных направлены на демилитаризацию и денацификацию территории и спасение мирных граждан, которые в течении много лет подвергались геноциду и обстрелу со стороны ВСУ.