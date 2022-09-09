Депутат ГД Ильтяков прокомментировал попадание в санкционный список Зеленского

Депутат ГД Ильтяков отреагировал на попадание в санкционный список президента Зеленского

О попадании Александра Ильяткова в украинский санкционный список стало известно утром 10 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков рассказал, как относится к тому, что попал в санкционный список, подготовленный президентом Украины Владимиром Зеленским. Своим мнением он поделился с корреспондентом URA.RU.

«Владимир Зеленский в прошлом кто? Человек — юморист. Любит смеяться, любит шутить. Мне, в целом, ни холодно, ни жарко», — сообщил Ильтяков.

Президент Украины Зеленский ввел санкции против нескольких курганских политиков. Кроме Александра Ильтякова в документе также значатся сенаторы Сергей Муратов и Елена Перминова. Ранее URA.RU сообщало, что Муратов, представляющий в Совете Федерации Курганскую область, прокомментировал попадание в украинский санкционный список, назвав при этом Зеленского «клоуном».

Спецоперацию на территории Украины началась 24 февраля. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Действия российских военных направлены на демилитаризацию и денацификацию территории и спасение мирных граждан, которые в течении много лет подвергались геноциду и обстрелу со стороны ВСУ.